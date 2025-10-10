Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas y CANACO Reynosa impulsan el crecimiento económico

Ambos coincidieron en la importancia de continuar sumando esfuerzos entre los sectores público y privado para enfrentar los retos económicos de la frontera

  • 10
  • Octubre
    2025

El Gobierno del Estado y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Reynosa acordaron fortalecer la colaboración institucional para impulsar el crecimiento económico, fomentar la inversión y apoyar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en la región fronteriza.

Durante una reunión celebrada en Palacio de Gobierno, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y el presidente de la CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, coincidieron en que el diálogo constante entre autoridades y sector productivo es esencial para construir un desarrollo sostenible y una sociedad más equitativa.

Villegas González destacó que, bajo el liderazgo humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas avanza hacia un modelo de gobierno cercano a la ciudadanía, que escucha y construye soluciones conjuntas con la sociedad civil y el sector empresarial.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 2.07.46 PM.jpeg

“El trabajo coordinado con los organismos empresariales es clave para consolidar una economía sólida, competitiva y con sentido social. En Tamaulipas, el gobierno de Américo Villarreal impulsa un desarrollo donde el bienestar y las oportunidades lleguen a todas las familias”, subrayó el Secretario General de Gobierno.

Por su parte, Gildardo López Hinojosa reconoció la apertura y disposición del Gobierno del Estado para mantener un canal permanente de comunicación con los empresarios, lo que según dijo, fortalece la confianza y genera un entorno favorable para la atracción de inversiones.

Ambos coincidieron en la importancia de continuar sumando esfuerzos entre los sectores público y privado para enfrentar los retos económicos de la frontera, promover la formalidad laboral y ampliar los programas de apoyo a emprendedores y pequeñas empresas.


