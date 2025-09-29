Todo listo para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió al proceso de renovación del Supremo Tribunal de Justicia, el cual se realizará este primero de octubre de 2025 y en donde 147 jueces realizarán la toma de protesta estatutaria, evento a realizarse en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

“Tenemos en puerta hechos inéditos que hemos reflexionado y que mañana se dará la renovación del 100% del poder judicial en la entidad, en donde los jueces renovarán su presencia en el poder judicial y que estaremos reunidos en este acto solemne, los tres poderes en pleno, no los representantes, sino la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y todos los abogados que toman posesión dentro del Poder Judicial”, dijo Villarreal Anaya.

Al concluir la ceremonia cívica de honores a la b andera, evento realizado en el Patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, de Ciudad Victoria, el mandatario estatal dijo que se trata de un acto inédito.

“En que vamos a tener una imagen que quedará seguramente para la posteridad con el pleno de los tres poderes, y que al día siguiente tendremos como nos hemos propuesto en esta administración, dar un informe que cada seis meses”, señaló.

Villarreal Anaya, dijo que el informe completo y legal, tal y como lo establece la ley, es en el mes de marzo, sin embargo, en el antecedente de haber tomado protesta el 1 de octubre, le permite estar informando regularmente cada seis meses a la ciudadanía tamaulipeca.

Como tercer tema durante la entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal se refirió al Festival de la Costa del Seno Mexicano, el cual se realizará del 3 al 12 de octubre y que en esta ocasión llegará a los 43 municipios de Tamaulipas, con actividades nacionales, internacionales y una gran presencia de artistas locales, aclarando que todos los eventos serán de manera gratuita.

