Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T173829_023_627179b005
Tamaulipas

Tomas clandestinas: detectan hasta 140 cortes de agua semanales

Diariamente se detectan entre 100 a 140 tomas clandestinas de agua potable en viviendas ubicadas en distintos sectores de la ciudad

  • 21
  • Octubre
    2025

Diariamente se detectan entre 100 a 140 tomas clandestinas de agua potable en viviendas ubicadas en distintos sectores de la ciudad.

En estos casos, la ley faculta a realizar el corte de agua y drenaje, advirtió la gerenta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, Silvia Fernández Gallardo, por lo que pidió a las personas en esta situación, regularizar su situación cuanto antes.

“Estamos haciendo corte severo tanto de agua como drenaje, hay que recordar que el costo de nuestro recibo de consumo no solamente viene el costo del agua sino también del drenaje, y la ley nos faculta para poder cortar agua y drenaje.

“Por eso es bien importante que se pongan al corriente, acérquense, aprovechen los programas para que desde cien pesos puedan hacer su convenio y lo van pagando”, expresó la gerenta.

Es un traje hecho a la medida de cada persona, porque dependiendo del tamaño del bolsillo es la cantidad que van a desembolsar mes con mes hasta pagar la deuda del agua que han consumido sin tener una conexión legal.

Aunque las tomas clandestinas no influyen en el abasto de agua para la comunidad, sí es un recurso que invierte la Comapa y no se recupera.

“Tomas clandestinas, híjole, muchísimas, la verdad es que por semana son 100, 140 por semana, más o menos. Por eso los invitamos a regularizarse, también en el consumo comercial estamos cambiando ciertos medidores.

“Esto es para que podamos obtener el consumo del usuario directamente en planta. En este caso como los Oxxo que son muchísimos, para no acudir a ninguno, llega directamente la lectura a la planta”, detalló la gerenta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
03347f3d_4018_4044_9ab5_6d73f12ffbea_25e637eeb6
Alumbrado y drenaje, prioridad en Matamoros: Secretaria Técnica
fuga_drenaje_victoria_cb9ee642bd
Reportan fuga de drenaje en la clínica del IMSS en Cd. Victoria
publicidad

Últimas Noticias

d7e9f685_a5a0_4790_b412_59bde12fc463_be08cc4681
Coahuila mantiene agenda deportiva para el cierre del 2025
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
inter_sanciones_petroleras_rusas_7b06db5dc5
Trump impone nuevas sanciones 'masivas' al petróleo ruso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×