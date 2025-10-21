Tomas clandestinas: detectan hasta 140 cortes de agua semanales

Diariamente se detectan entre 100 a 140 tomas clandestinas de agua potable en viviendas ubicadas en distintos sectores de la ciudad.

En estos casos, la ley faculta a realizar el corte de agua y drenaje, advirtió la gerenta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, Silvia Fernández Gallardo, por lo que pidió a las personas en esta situación, regularizar su situación cuanto antes.

“Estamos haciendo corte severo tanto de agua como drenaje, hay que recordar que el costo de nuestro recibo de consumo no solamente viene el costo del agua sino también del drenaje, y la ley nos faculta para poder cortar agua y drenaje.

“Por eso es bien importante que se pongan al corriente, acérquense, aprovechen los programas para que desde cien pesos puedan hacer su convenio y lo van pagando”, expresó la gerenta.

Es un traje hecho a la medida de cada persona, porque dependiendo del tamaño del bolsillo es la cantidad que van a desembolsar mes con mes hasta pagar la deuda del agua que han consumido sin tener una conexión legal.

Aunque las tomas clandestinas no influyen en el abasto de agua para la comunidad, sí es un recurso que invierte la Comapa y no se recupera.

“Tomas clandestinas, híjole, muchísimas, la verdad es que por semana son 100, 140 por semana, más o menos. Por eso los invitamos a regularizarse, también en el consumo comercial estamos cambiando ciertos medidores.

“Esto es para que podamos obtener el consumo del usuario directamente en planta. En este caso como los Oxxo que son muchísimos, para no acudir a ninguno, llega directamente la lectura a la planta”, detalló la gerenta.

