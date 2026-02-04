Trastorno dismórfico impulsa cirugías estéticas de riesgo

Cuando una persona no se siente conforme con alguna parte de su cuerpo, aun cuando su entorno familiar o de amistades le asegura que luce bien y, pese a ello, no logra aceptarlo, existe un factor importante que permite comprender por qué algunas personas deciden someterse a cirugías estéticas.

De acuerdo con el cirujano bariatra y metabólico, Felipe Joaquín Cantú Garza, esta situación está relacionada con un trastorno psicológico que afecta la percepción de la propia imagen.

“Eso que está describiendo usted se llama trastorno dismórfico corporal, consiste en que no aceptamos la forma de nuestro cuerpo, nos vemos al espejo, no estamos conformes, la ropa, eso afecta en la cuestión académica, social, de pareja, familia”, explicó.

Esta inconformidad con la imagen corporal lleva a muchas personas a buscar soluciones inmediatas, recurriendo a las llamadas clínicas “milagrosas”, las cuales prometen transformar la estética mediante inyecciones o procedimientos invasivos.

Sin embargo, especialistas advirtieron que acudir a este tipo de establecimientos puede representar un serio riesgo para la salud, al grado de convertirse en un “pasaporte a la muerte”, por lo que antes de someterse a cualquier procedimiento es indispensable acudir con un médico especialista certificado.

Al respecto, el doctor Cantú Garza señaló que la primera valoración debe realizarla un cirujano bariatra y metabólico, quien determinará el tratamiento más adecuado para cada paciente.

“El de primera instancia es el cirujano bariatra metabólico, porque es el que va a decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente y de qué depende: el peso, la edad, estructura, antecedentes, medicamentos, cuestiones familiares, genética, son muchas cosas que se toman en cuenta”, indicó.

No todas las personas son candidatas a una cirugía plástica o estética reconstructiva, ya que son los especialistas quienes determinan si un paciente puede o no someterse a estos procedimientos, así como el tipo de intervención más apropiada.

Una de las cirugías más solicitadas es la relacionada con la pérdida de peso inmediata, para la cual los médicos recomiendan métodos que utilizan tecnología de alta gama, al ofrecer mejores resultados y mayor seguridad.

“Ya sea alguno quirúrgico como balón intragástrico, medicamentos inyectables o lo que se sabe ahorita que tiene mucha más aceptación en la comunidad científica por los resultados que tiene a nivel global, que es el procedimiento de manga gástrica, bypass gástrico o mini bypass gástrico”, detalló.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes consideran este tipo de tratamientos es si los procedimientos resultan dolorosos durante o después de la cirugía.

El especialista afirmó que, actualmente, los avances médicos han permitido desarrollar técnicas y medicamentos que reducen considerablemente la sensación de dolor.

“Quiero que sepa la comunidad que la anestesia ahorita está muy avanzada, la anestesia general que es lo que utilizamos es la más segura que existe, porque tenemos medicamentos para revertir los anestésicos, tenemos medicamentos que hacen que el paciente despierte después del procedimiento y en cuanto al dolor tenemos una amplia gama de medicamentos para disminuir considerablemente la sensación y percepción del dolor”, puntualizó.

No obstante, el principal riesgo en las cirugías estéticas y reconstructivas continúa siendo caer en manos de falsos especialistas.

Se trata de personas que se anuncian como expertos en transformación corporal, pero que únicamente cuentan con cursos o diplomados, sin la preparación médica necesaria.

Por ello, el doctor Felipe Joaquín Cantú Garza recomendó a la ciudadanía verificar, en sitios oficiales, la certificación de quien realizará el procedimiento.

“Dentro de la página de Internet de la Asociación de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos y también dentro de la página del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, puedes buscar ahí por nombre, apellido, región, estado y ahí sale quién está certificado, y también por medio del registro de educación pública, de la Secretaría de Educación Pública, puede buscar si el médico que usted está buscando tiene cédula profesional y la especialidad”, concluyó.

