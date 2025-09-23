Cerrar X
Tamaulipas

Tres municipios registran mayor índice de accidentes por motos

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Ciudad Victoria, Mante y Altamira son los municipios con mayor incidencia de accidentes por motos

La Secretaría de Salud, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), estableció que los municipios con mayor incidencia de accidentes por motos son Victoria, Mante y Altamira, seguidos de Hidalgo, Madero, Abasolo, Güémez y Nuevo Laredo. 

“Este fenómeno se debe a varios factores, como el aumento en el uso de motos, la falta de infraestructura adecuada o la necesidad de más campañas de concientización sobre la seguridad vial”, dijo Carlos Enrique Rodríguez Nava. 

El titular del Departamento de Prevención de Accidentes consideró que por tal motivo es fundamental utilizar ropa protectora como es la pechera, botas, rodilleras, casco, coderas y guantes, además no deben subir más de 3 personas en una de estas unidades de transporte. 

Las autoridades han comenzado a implementar campañas de prevención para reducir estos accidentes, pero es vital que todos los conductores, tanto de motos como de otros vehículos, mantengan precauciones y respeten las normas de tránsito.

La Secretaría de Salud del gobierno del estado, Impulsa la Campaña de Prevención “Lleguemos a Salvo”, con un enfoque preventivo y de seguridad vial, realizado más de 2 mil 800 pláticas educativas en lo que va del año, así como informar y sensibilizar a más de 52 mil personas sobre este tema y de capacitar a cerca de mil personas como primeros respondientes en este tipo de accidentes.


