TV Azteca Tamaulipas celebra 18 años de compromiso de informar

TV Azteca Tamaulipas cumple 18 años de transmisiones ininterrumpidas, lo que refleja su compromiso con la audiencia y su evolución en el mundo de la televisión y la era digital.

Representa la nueva televisión, con un nuevo y moderno formato informativo de entretenimiento, en donde la juventud ha demostrado que no existen límites para expresar su talento.

Celebramos un año más de caminar junto al público, de compartir sueños, de fabricar y transmitir historias día a día, sin importar las inclemencias del tiempo, siempre con el mismo compromiso, el decir la verdad de los hechos, de cada acontecimiento que se genere y seguir siendo testigos de la historia.

Hoy tienen más contacto con la audiencia a nivel local y estatal, porque en el ámbito digital está mejor posicionado.

Azteca Noreste inició operaciones en Tamaulipas el 8 de octubre del 2007, con el firme objetivo de llevar información y entretenimiento de calidad a todos los hogares, con un equipo profesional.

Actualmente, Info7 Tamaulipas mantiene cobertura total en todo el territorio, en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Zona Centro, El Altiplano, la Zona Conurbada en el sur, Zona Norte del Estado de Veracruz y el Valle de Texas.

Comentarios