UAT gestiona recursos para Medicina en Victoria

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó la importancia de seguir gestionando recursos para la construcción de la Facultad de Medicina en Ciudad Victoria.

En entrevista con medios de comunicación dijo que, ante la Cámara de Diputados, “continúan picando piedra” para lograr un recurso adicional que permita llevar a cabo este proyecto, el cual requiere de poco más de 300 millones de pesos, una cifra que excede el presupuesto anual disponible por parte de la institución.

El rector subrayó que el crecimiento del sistema de salud en la región es significativo y que la creación de una facultad de medicina es fundamental para atender esta necesidad.

“Estamos realizando gestiones ante diversas instancias en la Ciudad de México, pero nos encontramos detenidos en la Cámara de Diputados en lo que corresponde a un recurso adicional. Vamos a seguir picando piedra hasta que podamos construirla en la capital del Estado”, señaló.

Además, Anaya Alvarado mencionó la reciente implementación de una nueva licenciatura en Enfermería en Reynosa Aztlán y las mejoras en las instalaciones de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo. También reveló que están en vías de construcción de una nueva facultad, la cual se espera esté lista para 2027, con el objetivo de ofrecer más oportunidades a los estudiantes.

Respecto a la empleabilidad de los egresados, el rector destacó que los licenciados en enfermería son los que menos dificultades enfrentan al buscar empleo.

“Queremos que nuestros estudiantes aprendan un segundo idioma, principalmente inglés, para que tengan más oportunidades en el extranjero”, agregó.

Con relación a la demanda laboral, Anaya Alvarado mencionó que en el Valle de Texas existe una alta necesidad de contratación de enfermeras.

“Hemos platicado con fundaciones en Houston, Texas, y nos dicen que envíen a todos los que tengan. No estamos exportando jóvenes, sino que los preparamos como país”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que la construcción de más de 10,000 camas de hospital en el país, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), generará más oportunidades laborales para los jóvenes en enfermería y medicina.

“No veo que los jóvenes enfrenten problemas para ingresar al mercado laboral; todos necesitamos una mano cálida y amable, no solo en hospitales, sino también en el exterior”, concluyó.

Comentarios