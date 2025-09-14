Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_14_at_4_59_20_PM_32af33be0c
Tamaulipas

Un 60% de los diabéticos ignoran su diagnóstico: Salud Tamaulipas

La Jurisdicción Sanitaria No. 12 tiene bajo control alrededor de 1,200 pacientes diagnosticados, pero se estima que el número real podría ser tres veces mayor

  • 14
  • Septiembre
    2025

La diabetes se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en Tamaulipas, al grado de que seis de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición, lo que agrava las complicaciones y la saturación de hospitales, advirtió Carlos Juárez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 12.

“Resulta que seis de cada 10 pacientes con diabetes no saben que son diabéticos, y lo que queremos es primeramente detectarlos para tratarlos de manera adecuada. Si no se trata de forma correcta, vienen complicaciones, principalmente en los ojos, la microcirculación, lesiones en extremidades, amputaciones y falla renal”, señaló.

Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria No. 12 tiene bajo control alrededor de 1,200 pacientes diagnosticados, pero se estima que el número real podría ser tres o hasta cuatro veces mayor, debido a la gran cantidad de personas que desconocen su diagnóstico.

Frente a esta situación, la Secretaría de Salud ha emprendido campañas de detección temprana mediante pruebas de hemoglobina glucosilada, además de políticas públicas enfocadas en la prevención desde la infancia.

Subrayó que la instrucción del secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, es trabajar de manera estrecha con las escuelas, en el marco de la campaña nacional “Vive sano, Vive Saludable”.

“Vamos con padres de familia y niños para hablarles sobre la alimentación adecuada, el ejercicio y la importancia de prevenir este padecimiento”, explicó.

El funcionario señaló que los principales detonantes de la enfermedad en México son el alto consumo de bebidas azucaradas, la ingesta frecuente de alcohol y la dieta rica en alimentos ultraprocesados, conocidos como comida chatarra.

“Desafortunadamente, somos el país número uno en consumo de gaseosas azucaradas, y eso nos está pasando factura en salud”, enfatizó.

La diabetes, considerada ya un problema de salud pública, no solo compromete la vida de los pacientes, sino que representa una fuerte demanda hospitalaria, desde la atención primaria hasta tratamientos de alto costo como la diálisis.

La recomendación insistió Carlos Juárez, es clara: cambiar hábitos alimenticios, fomentar el ejercicio y monitorear de manera permanente los niveles de glucosa para evitar que la enfermedad avance de manera silenciosa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_271a9ead7d
Buscan productores tamaulipecos aumentar producción de papaya
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T102027_347_bb0ac26983
Hoy es el Día Mundial del Linfoma: conoce las señales de alerta
Presa_La_Boca_en_Nuevo_Leon_428fa9eec4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T105522_855_6911a848ff
Demi Lovato anuncia nuevo álbum 'It's Not That Deep'
EH_UNA_FOTO_271a9ead7d
Buscan productores tamaulipecos aumentar producción de papaya
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T105517_814_60510af94e
Anuncian medidas contra bandas de Haití tras masacre
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×