Tamaulipas

Urge mantenimiento a la Ciclopista de Ciudad Victoria

Colectivo y familiares piden apoyo para localizar a Carlos Alberto Nava, de 21 años, desaparecido el 29 de noviembre; preocupa aumento de casos

  • 03
  • Diciembre
    2025

La ciclopista de Ciudad Victoria es un recurso valioso para los ciclistas y peatones, pero su falta de mantenimiento y señalización adecuada ha generado críticas y preocupaciones entre los usuarios.

Lamentablemente, se han registrado accidentes donde participan los automovilistas, quienes en muchas ocasiones no respetan esta vía, invadiendo el carril destinado para los usuarios de bicicletas. 

Orígenes y Objetivo

La ciclopista de Ciudad Victoria fue creada hace algunas administraciones municipales anteriores con el objetivo de promover la movilidad sostenible y segura para los ciclistas y peatones. 

Falta de Mantenimiento y Señalización

La ciclopista requiere mantenimiento regular para garantizar la seguridad de los usuarios. Algunos puntos críticos incluyen:

- Falta de bollas y señalización: En algunos tramos, las bollas y señalización han desaparecido, lo que genera confusión y riesgo para los ciclistas.

- Accesos peligrosos: Los automovilistas entran con mucha velocidad en algunos tramos, especialmente en las bajadas, lo que pone en riesgo a los ciclistas.

- Invasión de la ciclopista: Los vehículos motorizados invaden la ciclopista, reduciendo el espacio para los ciclistas y aumentando el riesgo de accidentes. 

Características de una Ciclopista Segura

Una ciclopista segura debe tener las siguientes características:
- Señalización clara y visible: Señalización vertical y horizontal que indique el inicio y fin de la ciclopista, así como los tramos de acceso y salida.

- Bollas y delimitadores: Bollas y delimitadores que separen la ciclopista de la carretera y protejan a los ciclistas.

- Pavimento liso y antiderrapante: Un pavimento liso y antiderrapante que permita a los ciclistas circular de manera segura.

- Iluminación adecuada: Iluminación adecuada en los tramos nocturnos para garantizar la visibilidad.

Es importante que las autoridades municipales tomen medidas para mejorar la seguridad y el mantenimiento de la ciclopista de Ciudad Victoria.


Comentarios

