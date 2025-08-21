Cerrar X
Tamaulipas

UT Norte hará graduación gratuita para 383 ingenieros

La Universidad de Tamaulipas Norte celebrará el 28 de agosto la graduación gratuita de 383 alumnos de cuatro programas en el Parque Cultural Reynosa

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte anunció que el próximo 28 de agosto se llevará a cabo la graduación de 383 estudiantes de cuatro programas educativos en el Parque Cultural Reynosa, en un evento que se realizará de manera completamente gratuita.

El rector Edgar Garza Hernández destacó que este año la ceremonia representa un hecho relevante al eliminar cualquier costo relacionado con la titulación y trámites administrativos, con el objetivo de apoyar a los jóvenes y sus familias y reconocer el esfuerzo de quienes concluyeron su formación profesional.

El evento gratuito permitirá que los egresados puedan incorporarse al sector productivo sin enfrentar obstáculos económicos adicionales.

Garza Hernández resaltó que varios de los futuros ingenieros ya se encuentran trabajando, lo que representa un aporte inmediato de talento y mano de obra calificada para la región.

Además, explicó que los estudiantes participan previamente en sesiones fotográficas grupales e individuales en la explanada de la rectoría, portando toga y birrete como símbolo de la culminación de su etapa universitaria.

El rector señaló que la universidad está orgullosa de estos jóvenes, quienes podrán ofrecer su talento profesional al sector productivo, fortaleciendo la formación académica y laboral que caracteriza a la UT Tamaulipas Norte.

“383 próximos ingenieros de diferentes programas educativos; son cuatro programas educativos los que vamos a tener graduados… Nada más como comentario, es cero costo de titulación, cero costo de cualquier trámite de todos nuestros egresados, para que no sea una preocupación ni para ellos ni para sus familias, aunque ya estén trabajando en el sector productivo… Estamos muy contentos de que estos jóvenes ya vamos a poder ofertar esta mano de obra y talento profesional al sector productivo”, afirmó.

Con esta ceremonia, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte reafirma su compromiso de formar profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de la región fronteriza.


