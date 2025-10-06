UTTN impulsa reforestación y cuida la Laguna La Escondida

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) reafirmó su compromiso con la protección ambiental al sumarse al programa “Guardianes de la Laguna La Escondida”, mediante acciones de reforestación en áreas cercanas a esta reserva natural protegida y en los hogares de la comunidad universitaria.

El rector de la institución, Edgar Garza Hernández, informó que hace aproximadamente tres meses la universidad recibió una donación de 100 árboles de diferentes especies por parte del Instituto de la Juventud del Gobierno del Estado, los cuales fueron entregados a los estudiantes para ser sembrados tanto en sus domicilios como en espacios públicos adecuados.

“La universidad ha participado activamente en estas acciones; hemos hecho reforestación con encinos y otras especies. Hace unos meses recibimos una importante donación de 100 árboles, y estos fueron plantados no en la universidad, sino en los domicilios y áreas que consideraron los estudiantes. Fue un evento realizado en conjunto con el Congreso del Estado, la universidad y la comunidad estudiantil”, destacó Garza Hernández.

El rector señaló que el propósito principal de esta iniciativa es fomentar una cultura ecológica entre los jóvenes y concientizar sobre la importancia de contar con más áreas verdes en los entornos urbanos, especialmente en una ciudad fronteriza como Reynosa, donde los espacios naturales juegan un papel clave en la conservación ambiental.

“Tratamos de inculcar la importancia de contar con áreas verdes y árboles en nuestros domicilios, porque eso también es parte del compromiso ciudadano con el medio ambiente”, agregó.

Con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte busca fortalecer su participación en proyectos de sustentabilidad y seguir contribuyendo a la preservación de la Laguna La Escondida, uno de los pulmones naturales más importantes de la región.

