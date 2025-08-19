Cerrar X
TLMD_Indicede_Calor_f39755c916
Tamaulipas

Van 63 personas atendidas por golpe de calor, cuatro murieron

De enero a la fecha se han registrado 63 casos relacionados con la exposición al sol, como deshidratación, insolación, quemaduras por el sol y golpes de calor

  • 19
  • Agosto
    2025

De enero a la fecha se han registrado 63 casos de situaciones clínicas relacionadas por la exposición al sol, entre las que figuran la deshidratación, insolación, quemaduras por el sol y golpes de calor, informó Arturo Rodríguez Alcocer. 

El subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud, dijo que, en 21 de los casos, han sido confirmados por golpe de calor, sin embargo, cuatro personas perdieron la vida por esta causa, en los municipios de Altamira, Tampico, Victoria y Mante, uno por cada región.

“Se han presentado cuatro casos ya documentados y validados por un comité científico que efectivamente correspondieron a un golpe de calor por las características propias presentadas y han sido en adultos mayores”, explicó.  

WhatsApp Image 2025-08-19 at 2.16.34 PM.jpeg

El funcionario estatal recomendó a las familias detectar los primeros síntomas como mareos, sensación de falta de aire, temperatura corporal y lo más importante hidratarse y acudir de manera inmediata al centro hospitalario más cercano con la finalidad de evitar ser parte de las estadísticas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_10_at_2_27_16_PM_1_9a4137d591
Rescatan a tres senderistas en el Cerro de las Mitras
1105758_calor_focus_0_0_1044_675_63e37e1a3b
Sector salud en alerta por altas temperaturas en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_8142cdddd7
Sonora, primer lugar nacional en muertes por calor en 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_dba228ca19
Cierra Protección Civil puente vehicular del Parque Canoas
EH_UNA_FOTO_95b32ddffb
Recatan a hombre ante lluvias en el río Santa Catarina
EH_DOS_FOTOS_def9eec23d
Autoriza EUA uso de fármacos contra el gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×