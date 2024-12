Van a la baja casos de extorsión en Tamaulipas

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuellar Montoya, confirmó que Tamaulipas registra casos mínimos por el delito de extorsión y exhortó a la población civil a denunciar a través del número de emergencias 911, cualquier situación que se presente debido a la temporada decembrina, días en donde los delincuentes buscan por diversos medios cometer este tipo de delito.

“No tenemos muchos reportes de extorsión en estos últimos meses, la verdad es que se ha mantenido bajo afortunadamente, y lo que también recomendamos, porque también hay mucho delito cibernético, lo que también recomendamos, es algo bien sencillo, no contesten llamadas que no tengan identificadas, porque muchas veces las extorsiones son extorsiones que pudieran no ser si no contestas el teléfono”, dijo el también vocero de seguridad.

Resaltó que las y los ciudadanos también pueden hacer uso de la denuncia digital, nueva modalidad implementada por la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), en donde se agiliza el trámite y se procede en consecuencia por parte de las autoridades correspondientes.

“Y queremos seguir suplicándoles que denuncien, tenemos la denuncia anónima, eso es muy importante, tenemos también la denuncia digital, tenemos poco tiempo con la denuncia digital, pero es una herramienta muy valiosa porque a veces la gente no quiere denunciar por no trasladarse hasta la ciudad, o pensaba que no servía de nada, no creía en las autoridades y ahora con esta denuncia digital pues facilita mucho los procesos y también la denuncia anónima que eso es muy importante”, dijo Cuellar Montoya.

