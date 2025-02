Vendedores ambulantes protestan contra incremento de cuotas

Un grupo de vendedores ambulantes se manifestó frente a la Presidencia Municipal de Reynosa para protestar contra el incremento del 400% en las cuotas municipales de piso. Los comerciantes denunciaron que esta medida afecta gravemente su economía y pone en riesgo su permanencia en el sector.

"Ya basta, y se lo volvemos a recalcar, Reynosa no es de Makito, es de los reynosenses y vamos a trabajar por ello. No tenemos ningún fin, pero sí es una injusticia que los vendedores ambulantes que se levantan a las seis de la mañana a trabajar enfrenten esto", expresó Félix Rendón Alejo, comerciante afectado.

La medida fue aprobada por el Cabildo de Reynosa y ha generado preocupación entre los vendedores, quienes aseguran que el aumento llega en un periodo de baja actividad comercial. Guillermina Santiago, quien vende ropa de segunda mano para mantener a sus hijas, lamentó el impacto del nuevo cobro en su economía.

"Es demasiado, siento que me voy para abajo porque no alcanzo y así como están las ventas está muy triste la situación. Pido de favor para mí y para todos los compañeros que estamos aquí un apoyo, una ayuda, que no nos aumenten. Ustedes están allá arriba viviendo en la gloria y nosotros acá pidiendo un taquito o un traguito de agua de favor", expresó.

Para comerciantes como Teresa Estévez, vendedora de elotes, el pago diario al municipio ha dejado de ser viable. "A los gobernantes que quedaron, que cumplan lo que prometieron. Yo dependo de esto para mantener a mis cuatro hijos y ayudar a mi suegra que tiene una discapacidad. La mera verdad estamos al día", afirmó.

A pesar de la protesta, los comerciantes aseguraron que no se oponen al pago de cuotas, pues siempre han cumplido con esta obligación. Sin embargo, consideran que el incremento es desproporcionado y afecta la subsistencia de los pequeños negocios.

"Queremos pagar lo que es justo, como estábamos antes, no como estamos ahorita, con cobros de hasta 500 pesos por metro cuadrado. Enero y febrero son meses muy bajos, hay días en los que ni siquiera sacamos para un kilo de frijoles o un litro de aceite", señaló José Daniel Oviedo Gaytán, comerciante en un tianguis local.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para reconsiderar el aumento y generar un diálogo que permita encontrar soluciones que no perjudiquen la economía de los vendedores ambulantes, quienes dependen de esta actividad para su sustento.

