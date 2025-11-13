Vigilarán con lupa a funcionarios y GE durante cruce de paisanos

El Gobierno del Estado anunció que mantendrá una estricta vigilancia sobre los funcionarios y elementos de la Guardia Estatal para garantizar un cruce seguro, ordenado y libre de abusos a los más de 400 mil connacionales que ingresarán al país por los puentes fronterizos de Tamaulipas durante el próximo periodo vacacional decembrino.

El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, informó que ya se encuentra listo el operativo especial de atención a los paisanos que comenzarán a llegar a mediados de noviembre, como parte del Programa “Héroes Paisanos”, implementado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con el gobierno estatal.

“Habrá vigilancia permanente para evitar extorsiones, cobros indebidos o cualquier tipo de abuso. Queremos que nuestros paisanos sientan confianza y seguridad al regresar a su tierra”, destacó Rodríguez Alvarado.

El funcionario explicó que se instalarán módulos de atención y orientación en los principales cruces fronterizos, carreteras y centrales de autobuses, donde personal del ITM y del INM brindará información sobre trámites aduanales, seguridad vial y asistencia humanitaria.

Además, el gobierno estatal desplegará un operativo conjunto con la Guardia Estatal, Protección Civil, Ángeles Verdes y autoridades municipales, con el fin de agilizar el tránsito vehicular y responder ante cualquier eventualidad durante el paso de los connacionales.

Rodríguez Alvarado estimó que entre 400 mil y 450 mil paisanos cruzarán por Tamaulipas entre noviembre y enero, principalmente por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, los tres principales puntos de ingreso desde Estados Unidos.

El llamado, dijo, es tanto a los servidores públicos como a los cuerpos de seguridad para que actúen con respeto y transparencia, pues cualquier denuncia de abuso o irregularidad será turnada de inmediato a las instancias de control interno.

“Queremos que Tamaulipas sea ejemplo nacional en el trato digno y seguro a nuestros migrantes; no vamos a permitir que nadie aproveche su regreso para cometer abusos”, subrayó el titular del ITM.

