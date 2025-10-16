Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con la información oficial, personal de diversas instituciones llevaron a cabo una orden de aprehensión contra el imputado en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Posteriormente, fue trasladado a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juez de control la vinculación a proceso por su participación en el transporte de 48 mil litros de petróleo crudo, registrado en diciembre de 2024 en Jaumave, Tamaulipas.

Por la edad avanzada del imputado y su estado de salud, el juez le impuso resguardo domiciliario en Nuevo León, bajo vigilancia de la Guardia Nacional. Además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de competencia federal, especialmente en materia de hidrocarburos.

