Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T161945_257_9862b3b4a2
Tamaulipas

Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos

El detenido fue acusado de participar en el presunto transporte ilícito de 48 mil litros de petróleo crudo en el municipio de Jaumave

  • 16
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con la información oficial, personal de diversas instituciones llevaron a cabo una orden de aprehensión contra el imputado en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 

Posteriormente, fue trasladado a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juez de control la vinculación a proceso por su participación en el transporte de 48 mil litros de petróleo crudo, registrado en diciembre de 2024 en Jaumave, Tamaulipas.

Por la edad avanzada del imputado y su estado de salud, el juez le impuso resguardo domiciliario en Nuevo León, bajo vigilancia de la Guardia Nacional. Además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de competencia federal, especialmente en materia de hidrocarburos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_37_18_PM_cdf63427b7
Américo Villarreal inaugura la Feria Estatal 2025
Whats_App_Image_2025_10_16_at_2_29_48_PM_06f041a802
Tamaulipas inicia campaña invernal de vacunación gratuita
Whats_App_Image_2025_10_16_at_6_54_04_PM_b85ff00163
Vigilan creciente del Pánuco por riesgo de inundaciones
publicidad

Últimas Noticias

refrescos_sheinbaum_2a813508b1
Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T102112_091_e52d363b50
Cuestionan recortes de recursos en temas sensibles
samuel_helicoptero_7e0a07c8e2
Envían segundo vuelo del Black Hawk con ayuda a Veracruz
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×