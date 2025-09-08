Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_08_at_6_05_36_PM_1_9168bb52a7
Tamaulipas

Vuelve electricidad a escuelas de Nuevo Laredo después de 3 meses

Las escuelas Juan Escutia, Alfredo Bonfil y Jaime Torres Bodet pudieron tomar clases en aulas climatizadas, al instalarse un nuevo transformador

  • 08
  • Septiembre
    2025

Luego de estar sin energía eléctrica durante tres meses, este lunes alumnos de tres escuelas que comparten edificio pudieron tomar clases en aulas climatizadas, al instalarse un nuevo transformador.

Madres de familia de las escuelas Juan Escutia, Alfredo Bonfil y Jaime Torres Bodet recibieron de un contratista particular el presupuesto de 250 mil pesos solo en materiales, aparte la mano de obra, para reparar el problema, pero no pudieron reunir el dinero.

Al pedir el apoyo de las autoridades, dijeron que si no tenían una respuesta para el fin de semana, cerrarían el lunes los portones de las escuelas, lo cual no fue necesario, pues el Gobierno municipal envió un nuevo transformador y trabajadores para instalarlo.

Anastacia Zarazúa Ruiz, supervisora de la zona escolar 205, que incluye los tres planteles ubicados en la Colonia La Joya, dijo que el viernes se reunieron con la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien se comprometió a ayudarles.

“Le planteamos nuestro problema y resolvió. En 24 horas ya habían buscado por todos lados poner un transformador y, bueno, la luz regresó, revisaron todo el cableado, no estaba dañado y nos pusimos muy contentos.

“Hoy tenemos, ahorita mismo, a todo el alumnado y al personal docente laborando nuevamente con luz eléctrica”, precisó.

Ni las madres y padres de familia ni los directivos tuvieron que desembolsar recursos, ya que todo corrió a cargo del gobierno municipal con personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios.

“Los niños están muy contentos, los docentes están muy contentos, los directivos están muy contentos; esta escuela es muy grande, tiene 600 alumnos, son tres escuelas en el mismo edificio y la supervisión escolar.

“Tiene tres tiendas escolares y tres direcciones de escuelas; como usted comprenderá, es personal grande, y requiere mucha demanda de luz por lo mismo, por las tres escuelas en el mismo edificio y la supervisión a la vez”, mencionó la supervisora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_08_05_T103512_914_c238986cd2
Delegado de FGR asesinado viajaba sin escoltas, ni auto blindado
secundaria_reynosa_falta_luz_7936c241d0
Sigue sin energía eléctrica desde diciembre secundaria en Reynosa
dengue_nino_13_anos_1_a6029b511e
Estudiante de secundaria, otra víctima del mosquito
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_27_d5f6e379f2
Ataque puede abrir puerta a fin de guerra: Netanyahu
EH_UNA_FOTO_26_16f8334513
Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T105638_331_b0e358581b
Hilary Duff firma con Atlantic Records para lanzar nueva música
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×