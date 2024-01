Estos son los riesgos de rentar a través de Airbnb 

“El Airbnb es una aplicación que da un servicio, como propietario puedes pedir cierta documentación para verificar datos, referencias, e incluso puedes meterte a Internet y checar si no tiene demandas cosas así... Sin embargo, lo mejor es contratar a un inmobiliario que sepa, que tenga los formatos legales actualizados y que pueda hacer esa verificación, e incluso, nosotros como inmobiliarios también firmamos los avisos de privacidad para poder pedir información, o sea, yo no recibo un INE, no recibo nada de documentos si no me firman primero un aviso de privacidad”

Alma Saavedra