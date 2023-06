EU ha recuperado naves extraterrestres, según veterano

El veterano aseguró que el Pentágono ha recuperado vehículos de origen no humano que han aterrizado en nuestro planeta o que se estrellaron.

Un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos reveló que el Pentágono ha estado recuperando y ocultando naves extraterrestres.

Se trata de David Grusch, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Pentágono quien reveló el dato en una entrevista con el periodista Ross Coulthart, de News Nation.

De acuerdo con Grusch, existe un grupo de “recuperación de accidentes” que ni siquiera el grupo de trabajo UAP conoce.

En este sentido, aseguró que están recuperando vehículos de origen no humano que han aterrizado en nuestro planeta o que se estrellaron.

También aseguró que ya había entregado una prueba clasificada al Congreso, sin embargo, esta no pudo ser verificada por “razones de seguridad nacional”.

Si bien el entrevistado dijo que no ha visto fotos de la supuesta nave extraterrestre, ha hablado con funcionarios de inteligencia que sí lo han hecho.

Las preguntas entorno a esta revelación llegaron hasta la Casa Blanca, al Congreso y la prensa en Estados Unidos.

Además, el artículo fue publicado por dos periodistas de The New York Times muy reconocidos en el medio The Debrief.

Cabe destacar que de ser cierto, esta sería la primera declaración de un funcionario de Estados Unidos sobre la existencia de vida en otros planetas.

Según se concluye en la entrevista, hasta el momento no han descubierto ninguna información verificable para afirmar o negar un programa de recuperación de materiales extraterrestres.