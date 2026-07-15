Abandonan 80% de mujeres denuncias por violencia familiar

El 80 % de las mujeres que denuncian violencia familiar en Coahuila desiste del proceso por miedo, dependencia económica o esperanza de cambio

El 80 por ciento de las mujeres que denuncian violencia familiar en Coahuila desiste posteriormente de continuar con el proceso legal, principalmente porque decide darle una segunda oportunidad a su agresor, por temor o debido a la dependencia económica, informó la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González.

La funcionaria explicó que, aunque las víctimas acuden inicialmente a denunciar y reciben atención especializada, la mayoría abandona tanto el procedimiento judicial como las medidas de protección.

“Las mujeres van, denuncian, se atienden y el 80 por ciento de ellas retira la denuncia después”, señaló.

Detalló que entre las principales razones para desistir se encuentran el miedo, las amenazas, la incertidumbre económica y la esperanza de que el agresor cambie.

“Les da una segunda oportunidad, creen que ellos pueden cambiar; muchas veces es un temor, un miedo al qué voy a hacer, de qué van a vivir mis hijos”, explicó.

Valdés González indicó que, al abandonar el proceso legal, la mayoría de las víctimas también deja sin efecto las medidas de protección que les habían sido otorgadas.

Ante esta situación, destacó que el Gobierno del Estado impulsa programas de capacitación, educación y emprendimiento para que las mujeres logren independencia económica y puedan romper el ciclo de violencia.

La secretaria señaló que la violencia psicológica y la violencia familiar continúan siendo las principales causas de atención en los centros especializados.

Añadió que, de acuerdo con los registros de la dependencia, el machismo está presente en alrededor del 60 por ciento de los casos, mientras que el consumo de alcohol y drogas interviene en aproximadamente otro 25 por ciento.

“El tema del machismo detona la violencia en un 60 por ciento de los casos y, si le sumamos el consumo de alcohol y de drogas, podemos decir que el 85 por ciento de los casos es por estas causas”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres para que, una vez iniciado el proceso de denuncia, continúen con el acompañamiento jurídico y psicológico que ofrecen los Centros de Justicia y Empoderamiento y los Centros Libres.