Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras

Jornada con multiples accidentes viales en Matamoros

La serie de accidentes registrados durante este jueves refleja la alta incidencia de percances viales en Matamoros, en horarios de mayor circulación

escuela_en_altamira_afaf270e34

Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres

La presencia del grupo que mantenía el cierre provocó momentos de tensión, discusiones y retrasó la apertura del plantel hasta cerca de las 10:00 horas

Protágoras Tamaulipeco

Tamaulipas en el Centro del Poder Energético

Seguridad recomienda acciones para evitar el fraude cibernético

La Guardia Estatal Cibernética en Tamaulipas se encarga de prevenir y combatir delitos cibernéticos, ofreciendo orientación y apoyo a los ciudadanos afectados

Frontera adelantará una hora el reloj durante el fin de semana

El ajuste deberá realizarse la noche del sábado, antes de irse a dormir, para que a partir de las primeras horas del domingo las actividades se desarrollen

Colectivos feministas preparan marcha pacífica en Reynosa

Durante este encuentro habrá lectura de libros, narración de historias, música y la oportunidad de compartir experiencias personales

Cruz Roja Reynosa refuerza atención con colecta anual

Comisión del INE vigila padrón electoral en Tamaulipas

Cruz Roja Tamaulipas estima recaudar más de $8 millones de pesos

Desafíos recientes ponen a prueba su compromiso, esto recuerda que su verdadera fuerza reside en sus voluntarios, personal y donantes

Alarma caída de árbol sobre salón en primaria de Ciudad Victoria

El hecho provocó la movilización de elementos de rescate, durante esta mañana, en una primaria ubicada en la zona ejidal de Ciudad Victoria

Inicia colecta anual Cruz Roja en Ciudad Victoria

Crece Tamaulipas en la generación de empleos turísticos

Este viernes comienza operaciones Gasolinera del Bienestar

Exigen aclarar cuentas en municipios de Tamaulipas

