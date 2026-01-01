Tamaulipas
Jornada con multiples accidentes viales en Matamoros
La serie de accidentes registrados durante este jueves refleja la alta incidencia de percances viales en Matamoros, en horarios de mayor circulación
Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres
La presencia del grupo que mantenía el cierre provocó momentos de tensión, discusiones y retrasó la apertura del plantel hasta cerca de las 10:00 horas
Tamaulipas en el Centro del Poder Energético
Seguridad recomienda acciones para evitar el fraude cibernético
La Guardia Estatal Cibernética en Tamaulipas se encarga de prevenir y combatir delitos cibernéticos, ofreciendo orientación y apoyo a los ciudadanos afectados
Frontera adelantará una hora el reloj durante el fin de semana
El ajuste deberá realizarse la noche del sábado, antes de irse a dormir, para que a partir de las primeras horas del domingo las actividades se desarrollen
Colectivos feministas preparan marcha pacífica en Reynosa
Durante este encuentro habrá lectura de libros, narración de historias, música y la oportunidad de compartir experiencias personales
Cruz Roja Tamaulipas estima recaudar más de $8 millones de pesos
Desafíos recientes ponen a prueba su compromiso, esto recuerda que su verdadera fuerza reside en sus voluntarios, personal y donantes
Alarma caída de árbol sobre salón en primaria de Ciudad Victoria
El hecho provocó la movilización de elementos de rescate, durante esta mañana, en una primaria ubicada en la zona ejidal de Ciudad Victoria