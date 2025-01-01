Coahuila
Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados
Jesús Berino Granados, representante de la CTM, señaló que en algunos casos las empresas otorgaron un adelanto parcial del aguinaldo durante el Buen Fin
Detiene Fiscalía a sospechoso de feminicidio de adolescente
Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el presunto homicida sea ingresado al Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo
Parto de emergencia en ambulancia camino a Saltillo
Una mujer dio a luz en una ambulancia rumbo a Saltillo; madre y bebé, estables. Autoridades resaltan la importancia de atención médica 24/7 en zonas rurales
Canacintra prevé recuperación industrial en 2026
Canacintra Monclova reconoce un cierre de 2025 poco favorable, pero ve señales de reactivación y espera una recuperación gradual de la industria en 2026
Entrega Congreso el segundo informe de Manolo Jiménez
El secretario Óscar Pimentel entregó al Congreso el segundo informe de Manolo Jiménez y destacó que refleja trabajo, compromiso y mejoras para Coahuila
Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia deja dos heridos
Según testigos, el accidente se debió a que un tráiler realizó un retorno que le quitó el derecho de paso a un automóvil que se desplazaba de sur a norte
IMSS analiza suspender servicio médico a trabajadores de AHMSA
IMSS podría suspender servicio a 15 mil empleados de AHMSA y Minera del Norte pese a decreto presidencial que protege su atención médica
Aumentan denuncias por protección infantil, urge prevenir más
Pronnif registra 6 mil denuncias este año, pero advierte cifra negra; refuerzan promoción y prevención de casos infantiles
