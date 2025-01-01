Cerrar X
Coahuila

Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20

Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados

Jesús Berino Granados, representante de la CTM, señaló que en algunos casos las empresas otorgaron un adelanto parcial del aguinaldo durante el Buen Fin

Detiene Fiscalía a sospechoso de feminicidio de adolescente

Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el presunto homicida sea ingresado al Centro de Readaptación Social varonil de Saltillo

Parto de emergencia en ambulancia camino a Saltillo

Una mujer dio a luz en una ambulancia rumbo a Saltillo; madre y bebé, estables. Autoridades resaltan la importancia de atención médica 24/7 en zonas rurales

Canacintra prevé recuperación industrial en 2026

Canacintra Monclova reconoce un cierre de 2025 poco favorable, pero ve señales de reactivación y espera una recuperación gradual de la industria en 2026

Entrega Congreso el segundo informe de Manolo Jiménez

El secretario Óscar Pimentel entregó al Congreso el segundo informe de Manolo Jiménez y destacó que refleja trabajo, compromiso y mejoras para Coahuila

Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia deja dos heridos

Según testigos, el accidente se debió a que un tráiler realizó un retorno que le quitó el derecho de paso a un automóvil que se desplazaba de sur a norte

Rescatan a conductor tras volcar en pozo en Saltillo-Monterrey

Familia de científica desaparecida critica a autoridades

IMSS analiza suspender servicio médico a trabajadores de AHMSA

IMSS podría suspender servicio a 15 mil empleados de AHMSA y Minera del Norte pese a decreto presidencial que protege su atención médica

Aumentan denuncias por protección infantil, urge prevenir más

Pronnif registra 6 mil denuncias este año, pero advierte cifra negra; refuerzan promoción y prevención de casos infantiles

Gobernador inaugura la ampliación del Bulevar Los Pastores

Feria del cohete en Arteaga peligra por falta de permisos

Saltillo tendrá cierre vial por desfile de la Revolución

