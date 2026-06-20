Alcalde Javier Díaz supervisa labores tras lluvias en Saltillo

El alcalde exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de Protección Civil

Tras las intensas precipitaciones registradas la tarde de este sábado en Saltillo, el Gobierno Municipal desplegó cuadrillas de atención para retirar lodo, basura y residuos arrastrados por el agua en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González supervisó personalmente las labores en varios puntos afectados, especialmente en el norte de la capital, donde se concentraron algunos de los mayores escurrimientos.

Las acciones estuvieron a cargo de personal de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, quienes trabajaron en bulevares y colonias del norte, oriente y poniente para restablecer las condiciones de circulación.

De manera paralela, elementos de seguridad implementaron operativos preventivos y realizaron cierres temporales en algunas vialidades consideradas de riesgo, mismas que fueron reabiertas una vez que disminuyeron los niveles de agua.

Reportan saldo blanco tras las precipitaciones

Las autoridades reportaron saldo blanco, aunque se brindó apoyo a una veintena de automovilistas cuyas unidades quedaron detenidas por los encharcamientos, además de atender una vivienda que presentó afectaciones por ingreso de agua.

El alcalde exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar incidentes durante la presente temporada de lluvias.