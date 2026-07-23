Amplían plazo para consulta de listas laborales de AHMSA y MINOSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles dentro de los procedimientos concursales

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles dentro de los procedimientos concursales de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), con la finalidad de que los trabajadores dispongan del tiempo necesario para consultar el listado definitivo de acreedores laborales y, si lo consideran necesario, formular las observaciones correspondientes antes de que el proceso continúe.

La extensión del plazo quedó establecida en el acuerdo “Difusión de Listas de Trabajadores”, emitido el 22 de julio de 2026, donde se precisa que los 10 días comenzarán a correr una vez que el juzgado confirme que las listas pueden consultarse en el portal oficial del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y que el síndico haya puesto en marcha el mecanismo de atención dirigido a los trabajadores.

Buscan dar certeza a los acreedores laborales

En el documento, la autoridad judicial señala que esta determinación tiene como finalidad cumplir con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, garantizando que los trabajadores conozcan con certeza si aparecen en el listado de acreedores y de qué manera fueron determinados sus créditos laborales, tanto preferentes como ordinarios.

Como parte de las medidas ordenadas, el juzgado instruyó que se ponga a disposición de los trabajadores el listado final, en el que se detallan los créditos laborales reconocidos dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.

De igual forma, ordenó al síndico implementar de manera inmediata un procedimiento de atención que permita a los trabajadores consultar la información, aclarar dudas y verificar que sus datos hayan sido incorporados correctamente.

Listas serán difundidas en el IFECOM

El acuerdo establece además que el listado deberá publicarse en la plataforma oficial del IFECOM, con el propósito de facilitar el acceso a la información para los miles de trabajadores involucrados en ambos procedimientos concursales.

Asimismo, el Juzgado solicitó el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyos asesores deberán coordinar acciones con las delegaciones de Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua y Durango para brindar orientación y asistencia a quienes deseen revisar su información.

Ampliación del plazo protege el derecho de revisión

La ampliación de 10 días hábiles obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores tengan una oportunidad real de revisar el contenido de las listas una vez que éstas estén disponibles y exista un mecanismo formal para atenderlos.

La medida busca salvaguardar su derecho de audiencia y permitir que verifiquen tanto su inclusión como el cálculo de sus créditos laborales antes de que avance el procedimiento concursal.

Con esta resolución, el juzgado pretende evitar que el plazo transcurra sin que los trabajadores hayan tenido acceso efectivo a la información, asegurando así condiciones adecuadas para la revisión del listado definitivo de acreedores laborales.