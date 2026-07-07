Ancira incumple acuerdo y se activa orden de aprehensión

El empresario incumplió el pago final de 112.6 millones de dólares por Agronitrogenados y perdió el beneficio que mantenía suspendido el proceso penal

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La orden de aprehensión contra el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, volvió a activarse luego de que incumpliera el acuerdo millonario de reparación del daño con Petróleos Mexicanos (Pemex), al dejar pendiente un pago de 112.6 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el empresario no concluyó el pago pactado, por lo que perdió el beneficio jurídico que mantenía suspendido el proceso penal.

“No ha acabado de pagar, por eso revivió la orden de aprehensión, pero eso que lo explique la Fiscalía”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

El convenio, aprobado por un juez federal en abril de 2021, establecía que Ancira debía cubrir un total de 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño ocasionado a Pemex por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Como parte del acuerdo, el expropietario de AHMSA realizó un primer pago de 50 millones de dólares en noviembre de 2021 y un segundo de 54 millones de dólares en noviembre de 2022.

Sin embargo, incumplió con la tercera y última exhibición, por un monto de 112 millones 664 mil 40 dólares, cuyo vencimiento ocurrió el 30 de noviembre de 2023.

Al no cubrir el monto restante, el acuerdo reparatorio quedó sin efectos, lo que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) reactivar el proceso penal y hacer efectiva nuevamente la orden de captura.

Ancira fue extraditado desde España en 2021 para enfrentar acusaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.