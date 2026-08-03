Ángeles Verdes pide revisar vehículos antes de viajar

En caso de requerir apoyo en carretera, los viajeros pueden solicitar la asistencia de Ángeles Verdes a través del número de emergencia 078

Ante el incremento de viajeros durante el periodo vacacional, Esaú Maldonado, titular de Ángeles Verdes en Coahuila, exhortó a los automovilistas a planear con anticipación sus traslados y verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de emprender el viaje, con el fin de reducir el riesgo de contratiempos en carretera.

Recomiendan revisar el vehículo antes de viajar

El funcionario señaló que una revisión preventiva puede evitar fallas durante el trayecto, por lo que recomendó comprobar el estado de los niveles de aceite, agua, batería y combustible, además de asegurarse de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para recorrer largas distancias.

Ángeles Verdes ofrece asistencia mediante el 078

Asimismo, aconsejó a los conductores llevar consigo artículos básicos como agua, un teléfono celular con suficiente carga y dinero en efectivo para cualquier eventualidad.

Recordó que, en caso de requerir apoyo en carretera, los viajeros pueden solicitar la asistencia de Ángeles Verdes a través del número de emergencia 078.