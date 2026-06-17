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Coahuila

Aterriza firma china en Saltillo con inversión de 42 mdd

CHL/Henglong instalará una planta de sistemas de dirección asistida que generará 162 empleos y fortalecerá la cadena de proveeduría automotriz en el estado

  • 17
  • Junio
    2026

La región Sureste de Coahuila sumará una nueva inversión de capital chino con la llegada de la empresa CHL/Henglong México Automotriz, que destinará 42 millones de dólares para la instalación de una planta dedicada a la fabricación de sistemas de dirección asistida para la industria automotriz.

El proyecto fue presentado este miércoles durante un evento encabezado por autoridades estatales y municipales en Saltillo, donde se informó que la inversión se desarrollará en dos etapas y permitirá la creación inicial de 162 empleos.

La empresa se especializa en la fabricación de Powepower steering systemsmponentes fundamentales para los sistemas de dirección de vehículos, un segmento estratégico dentro de la cadena de proveeduría automotriz.

La nueva operación se ubicará en la región SuresuresteCoahuila, fortaleciendo la presencia de empresas asiáticas vinculadas al sector automotriz y consolidando a Saltillo como uno de los principales polos de manufactura de autopartes del país.

En el anuncio participaron Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Beatriz Fraustro Dávila, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía; así como directivos de la compañía encabezados por Hou Xuewei, vicepresidente y gerente general de CHL/Henglong México Automotriz, y Ren Shu, subdirector general de la firma.

También estuvieron presentes representantes de ProCoahuila, del Parque Industrial Alianza y directivos de desarrollo económico estatal y municipal.

La llegada de CHL/Henglong México Automotriz se suma a la estrategia de atracción de inversiones que impulsa Coahuila para fortalecer la integración de cadenas de suministro del sector automotriz, particularmente en componentes de mayor especialización tecnología.


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