atropello_joven_ramos_arizpe_a008322b03
Coahuila

Atropellan a joven a metros de puente peatonal en Ramos Arizpe

El accidente ocurrió cuando la conductora de un vehículo que circulaba de Saltillo hacia Ramos Arizpe no alcanzó a percatarse del peatón que cruzaba la vialidad

  • 11
  • Noviembre
    2025

Un joven de entre 25 y 30 años resultó gravemente herido tras ser atropellado la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la planta Stellantis, en los carriles con dirección hacia el centro del municipio.

De acuerdo con el reporte de la unidad 483 de Protección Civil Municipal, el accidente ocurrió cuando la conductora de un vehículo que circulaba de Saltillo hacia Ramos Arizpe no alcanzó a percatarse del peatón que cruzaba la vialidad. 

El impacto proyectó al joven varios metros, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos y trasladado en código rojo al Hospital General de Zona de Saltillo. 

Autoridades informaron que, al momento del percance, el joven no portaba identificación, por lo que su identidad permanece desconocida. 

Testigos señalaron que el hecho ocurrió a escasos cinco metros de un puente peatonal, el cual no fue utilizado por la víctima al intentar cruzar el bulevar.

El área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes. 

Tránsito Municipal exhortó a la población a extremar precauciones en esta zona de alto flujo vehicular, especialmente durante la noche, y recordó la importancia de utilizar los pasos peatonales para evitar accidentes fatales.


