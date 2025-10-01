Cerrar X
0d330b68_4340_4d42_8283_955cb81a8e91_3645b389fe
Coahuila

Avanza construcción de paso a desnivel en Pastores y Libramiento

Afirman que los trabajos ya superan el 50% de avance, especialmente en la estructura del puente inferior que permitirá el flujo continuo de los automovilistas

  • 01
  • Octubre
    2025

La construcción del paso a desnivel en el cruce del bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia registra avances significativos y se perfila como una de las obras viales más importantes para mejorar la movilidad en el norte de Saltillo, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario estatal señaló que los trabajos superan ya el 50 por ciento de avance, especialmente en la estructura del puente inferior y en las adecuaciones viales complementarias que permitirán el flujo continuo en Los Pastores sin interferir con la circulación del libramiento.

Algara destacó que el proyecto forma parte del paquete estatal de movilidad urbana, que contempla intervenciones en distintos puntos de Coahuila y cuyos recursos asignados se mantienen firmes y que no se han presentado recortes presupuestales que afecten el ritmo de construcción.

Mientras tanto, automovilistas han tenido que enfrentar desvíos temporales y cierres parciales, los cuales se mantendrán mientras continúen las maniobras de obra civil.

La dependencia recomendó a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.

El paso a desnivel en Pastores y Óscar Flores Tapia se suma a otras obras viales que buscan modernizar la infraestructura urbana de Saltillo, con el objetivo de agilizar la movilidad y brindar mayor seguridad a los usuarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_918723b94a
Se derrumba parte de un edificio de apartamentos en Nueva York
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
finanzas_casas_69d9f9182b
Construir sale caro: insumos se disparan por encima del 15%
publicidad

Últimas Noticias

diseno_2024_05_16_T222043_538_22753d6976
Así operaba Grupo Peak para defraudar con reinversiones
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA
trump_carteles_cfdfff399d
Declara Trump 'conflicto armado' contra cárteles de la droga
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×