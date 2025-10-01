Avanza construcción de paso a desnivel en Pastores y Libramiento

La construcción del paso a desnivel en el cruce del bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia registra avances significativos y se perfila como una de las obras viales más importantes para mejorar la movilidad en el norte de Saltillo, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario estatal señaló que los trabajos superan ya el 50 por ciento de avance, especialmente en la estructura del puente inferior y en las adecuaciones viales complementarias que permitirán el flujo continuo en Los Pastores sin interferir con la circulación del libramiento.

Algara destacó que el proyecto forma parte del paquete estatal de movilidad urbana, que contempla intervenciones en distintos puntos de Coahuila y cuyos recursos asignados se mantienen firmes y que no se han presentado recortes presupuestales que afecten el ritmo de construcción.

Mientras tanto, automovilistas han tenido que enfrentar desvíos temporales y cierres parciales, los cuales se mantendrán mientras continúen las maniobras de obra civil.

La dependencia recomendó a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.

El paso a desnivel en Pastores y Óscar Flores Tapia se suma a otras obras viales que buscan modernizar la infraestructura urbana de Saltillo, con el objetivo de agilizar la movilidad y brindar mayor seguridad a los usuarios.

