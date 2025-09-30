Cerrar X
ae58bb14_9f3e_445f_bf10_b16d7af59c5a_730f779c7d
Coahuila

Bulevar Nazario Ortiz Garza registra 90 % de avance

La ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza presenta un avance del 90 por ciento y será abierta a la circulación en el mes de noviembre

  • 30
  • Septiembre
    2025

La ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza presenta un avance del 90 por ciento y será abierta a la circulación en el mes de noviembre, confirmó el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara.

“En Nazario vamos muy bien, terminamos el mes que entra. Ya concluimos los dos puentes sobre los arroyos, estamos carpeteando precisamente en estos momentos y nos falta únicamente un tramo en Alamedas, al que le estamos dando mayor celeridad. Para noviembre se va a abrir”, detalló.

El funcionario explicó que actualmente se concluyen los trabajos de carpeta asfáltica, semaforización y la construcción del crucero de Nazario Ortiz Garza con Vito Alessio Robles, considerado uno de los puntos clave de la obra.

f4b48216-2ea8-4ca8-ba60-2259aa1513bb.jfif

Además, mencionó la restauración del monumento de Vito Alessio Robles, el cual fue retirado para su rehabilitación, será reinstalado en breve: “El monumento quedó completamente restaurado después de 25 años sin recibir mantenimiento. Estará de vuelta en su base con granito y luces, mucho mejor que antes”, dijo.

Algara destacó que esta obra busca desahogar uno de los cruceros más transitados de Saltillo y forma parte del paquete de proyectos estratégicos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De forma paralela, informó sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, el cual registra un avance del 50 por ciento y concluirá a mediados de 2026. “En Pastores estamos haciendo el túnel, el paso deprimido para que el tránsito fluya hacia la carretera Saltillo–Monterrey y se convierta en una vía alterna al bulevar Venustiano Carranza, que ya se encuentra demasiado saturado”, explicó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Feliz_Arratia_19f532d1ab
Presume Arratia baja del 75% de delitos de alto impacto en Juárez
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
image00001_4_71711529fd
Recorre Samuel García avances en obra de Torre Rise
publicidad

Últimas Noticias

9b4f5858_912b_48ca_957a_51bc3dd3d31e_2cd458719d
El chef José Andrés impulsa el proyecto: Recetas para el alma
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
finanzas_sat_d3d8e24913
Se dispara 30% recaudación por cobro de multas fiscales
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×