Bulevar Nazario Ortiz Garza registra 90 % de avance

La ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza presenta un avance del 90 por ciento y será abierta a la circulación en el mes de noviembre, confirmó el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara.

“En Nazario vamos muy bien, terminamos el mes que entra. Ya concluimos los dos puentes sobre los arroyos, estamos carpeteando precisamente en estos momentos y nos falta únicamente un tramo en Alamedas, al que le estamos dando mayor celeridad. Para noviembre se va a abrir”, detalló.

El funcionario explicó que actualmente se concluyen los trabajos de carpeta asfáltica, semaforización y la construcción del crucero de Nazario Ortiz Garza con Vito Alessio Robles, considerado uno de los puntos clave de la obra.

Además, mencionó la restauración del monumento de Vito Alessio Robles, el cual fue retirado para su rehabilitación, será reinstalado en breve: “El monumento quedó completamente restaurado después de 25 años sin recibir mantenimiento. Estará de vuelta en su base con granito y luces, mucho mejor que antes”, dijo.

Algara destacó que esta obra busca desahogar uno de los cruceros más transitados de Saltillo y forma parte del paquete de proyectos estratégicos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De forma paralela, informó sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, el cual registra un avance del 50 por ciento y concluirá a mediados de 2026. “En Pastores estamos haciendo el túnel, el paso deprimido para que el tránsito fluya hacia la carretera Saltillo–Monterrey y se convierta en una vía alterna al bulevar Venustiano Carranza, que ya se encuentra demasiado saturado”, explicó.

