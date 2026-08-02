De acuerdo con los ocupantes del inmueble, el oso aprovechó un momento en que la cabaña quedó abierta para ingresar en busca de alimento

Inicio / Coahuila / Captan a oso bajando de una cabaña en la Sierra de Arteaga

Los avistamientos de osos en la región sureste de Coahuila continúan siendo frecuentes. En esta ocasión, un ejemplar fue captado mientras descendía de una cabaña en la Sierra de Arteaga, donde sorprendió a un grupo de visitantes que participó en la carrera Ultra Coahuila, realizada el pasado 26 de julio.

Oso entra a una cabaña en busca de alimento

De acuerdo con los ocupantes del inmueble, el oso aprovechó un momento en que la cabaña quedó abierta para ingresar en busca de alimento. Dentro del lugar abrió el refrigerador y consumió diversos productos, entre ellos huevos y totopos, además de causar algunos daños en la puerta. Los visitantes señalaron que el animal mostró gran habilidad para trepar y desplazarse por la estructura.

Integrantes del grupo de corredores One Kilometer comentaron que estos ejemplares ya están acostumbrados a la presencia de personas y suelen acercarse únicamente para buscar comida. Tras el encuentro, los visitantes evitaron confrontar al oso y permitieron q