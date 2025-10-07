Cerrar X
wcs_352abab4db
Coahuila

Centro de Rehabilitación iniciará operaciones en cuatro meses

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el nuevo Centro de Rehabilitación con internamiento de Ramos Arizpe comenzará a operar dentro de cuatro meses

  • 07
  • Octubre
    2025

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el nuevo Centro de Rehabilitación con internamiento de Ramos Arizpe comenzará a operar dentro de cuatro meses, convirtiéndose en el primer espacio municipal de este tipo en Coahuila para atender a personas con problemas de adicciones.

El proyecto contempla una inversión con recursos propios del Ayuntamiento, sin recurrir a endeudamiento, y contará con capacidad para albergar a 100 personas. El centro ofrecerá tratamiento profesional, talleres de formación, atención psicológica y acompañamiento familiar, en un modelo integral que prioriza la reinserción social.

De acuerdo con el alcalde, la creación del centro responde a una demanda ciudadana detectada durante su campaña, especialmente en la zona poniente del municipio, donde se concentra el mayor número de casos de consumo de drogas y alcohol.

“Es un compromiso que asumimos con la gente. Las familias de Ramos Arizpe pedían un espacio digno para que sus hijos o esposos pudieran rehabilitarse sin pagar los altos costos de los centros privados. Este proyecto representa esperanza y oportunidades de vida”, destacó Gutiérrez Merino.

El edil señaló que se trabaja en la búsqueda de asociaciones especializadas para administrar el espacio con personal capacitado en rehabilitación y psicología, evitando la curva de aprendizaje institucional y asegurando resultados inmediatos.

Además, el centro contará con monitoreo permanente desde el C2 municipal, para garantizar seguridad y evitar el ingreso de sustancias, así como con talleres productivos de carpintería, panadería y manufactura que permitirán a los usuarios desarrollar habilidades durante su proceso de recuperación.

El alcalde precisó que el ingreso será voluntario, ya que los programas de rehabilitación tienen un mayor porcentaje de éxito —hasta del 90%— cuando la persona accede por convicción propia.

“Queremos un modelo profesional, humano y eficiente. Si la ciudadanía lo requiere, construiremos más centros como este, porque la salud y el bienestar de nuestra gente son prioridad”, agregó el presidente municipal.

El Centro de Rehabilitación de Ramos Arizpe forma parte del nuevo esquema de atención social impulsado por la administración local, que busca consolidar al municipio como referente estatal en prevención, salud y recuperación integral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7bce8b79_30f0_4d52_b90b_bbe0720869a8_f39355095a
Operan a la osita Mina; se recupera satisfactoriamente
b63bc5f0_9d53_4886_82b2_e95bfeec9d63_f2e4fe73f0
Ramos Arizpe repondrá 3 mil luminarias en 80 comunidades rurales
2586e13f_f5eb_46c8_9e7a_61c1f21e9303_fd71cd1c0f
Rehabilitan tanque de almacenamiento de agua en el ejido Hipólito
publicidad

Últimas Noticias

exportaciones_autos_nl_7b1128f51d
Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años
7bce8b79_30f0_4d52_b90b_bbe0720869a8_f39355095a
Operan a la osita Mina; se recupera satisfactoriamente
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×