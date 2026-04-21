Chema Morales inicia ruta territorial en el Distrito 12

Al formalizar su registro ante el Partido Revolucionario Institucional, el exalcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, aseguró que recorrerá colonias, barrios y ejidos del Distrito 12 para llevar un mensaje de cercanía y trabajo directo con la ciudadanía.

El aspirante destacó que su prioridad será mantener presencia en municipios como Ramos Arizpe, Parras, Arteaga y General Cepeda, con el objetivo de escuchar a la población y responder con resultados.

Destacó que su participación no se basará únicamente en discursos, sino en acciones concretas que impacten en la vida de las personas, al señalar que el contacto directo con la gente será el eje de su estrategia.

También expresó su respaldo al PRI, al considerar que en Coahuila ha demostrado capacidad de gobierno, y afirmó que su compromiso es fortalecer ese vínculo con la ciudadanía a través del trabajo en campo.

Morales Padilla agradeció el apoyo de la militancia y sostuvo que la unidad y el trabajo en equipo serán fundamentales en esta etapa, al reiterar que buscará construir un proyecto cercano a las necesidades reales de la población.

Con este registro, el exalcalde inicia su participación en el proceso interno del partido, con una apuesta centrada en el territorio y el contacto directo con los ciudadanos.

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