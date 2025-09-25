Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_43_c1eb057aad
Coahuila

Coahuila presenta modelo de seguridad en San Diego, California

El mandatario estatal destacó la inversión de más de 6,000 millones de pesos en unidades y coordinación entre órdenes de gobierno en materia de seguridad

  • 25
  • Septiembre
    2025

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó el Modelo de Seguridad del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el Border Technology Summit, celebrado en San Diego, California.

Modelo que ha ayudado al estado a mantener la paz y la tranquilidad en el estado de Coahuila.

El Fiscal General destacó la voluntad política del mandatario estatal, los ejes del modelo de su fortalecimiento presentado en febrero de 2024, así como la inversión de más de 6 mil millones de pesos en unidades tácticas, cuartes de la policía estatal, arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia de alta tecnología y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad.

61c9a178-2f6d-4b65-b65d-5239930393f5.jpg

Está cumbre anual de tecnología fronteriza reunió a 300 líderes de alto nivel de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU, la Patrulla Fronteriza de EE. UU; así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

También asistieron las fuerzas del orden estatales y locales, la industria dedicada a herramientas tecnológicas y estrategas de seguridad nacional.

Fernández Montañez indicó que este Modelo ha permitido que Coahuila obtenga resultados como el segundo estado más seguro del país, estado TOP 3 en menor número de homicidios dolosos y el estado con la mayor resolución de los homicidios.

Señaló que Coahuila no baja la guardia, se mantiene construyendo la seguridad día a día con uno de los factores más importantes de aliado, el factor ciudadano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_55_27_PM_f74dc554e7
En 2026 arrancará la Policía Estatal de Caminos en Coahuila
cuartel_militar_alazanas_6ceb239310
Inician obras de cuartel militar en San Antonio de las Alazanas
EH_UNA_FOTO_ad80a44609
Coahuila contará con Policía Estatal de Caminos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T142802_117_77844f83d7
Aseguran armamento tras ataque en límites de Mina y Bustamante
Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_10_21_PM_64edf82c54
Lluvia de accidentes viales en Reynosa marca este viernes
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T141915_165_ac2f177253
Grosjean vuelve a conducir en F1 tras accidente de 2020
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×