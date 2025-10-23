Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T115345_047_8c9f5c7372
Coahuila

Coahuila promueve activación física con eventos deportivos

Escuelas de iniciación y especialización deportiva continúan funcionando durante todo el año, donde los jóvenes pueden formarse en distintas disciplinas

  • 23
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de fortalecer los hábitos saludables y fomentar la convivencia familiar a través del deporte, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) continúa impulsando actividades deportivas en todo el estado.

El director general del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, destacó que cada fin de semana se llevan a cabo diferentes torneos, carreras y jornadas de activación física, que buscan promover el ejercicio y la integración social.

“Hay muchos eventos, torneos de pádel o carreras también, que se realizan todos los fines de semana, donde nosotros nos sumamos. Nos da gusto ver a las familias participando y disfrutar del deporte como una forma de vida”, comentó Cepeda Licón.

Entre las actividades recientes, se llevó a cabo el Bailotón Rosa en el Parque Venustiano Carranza, evento que formó parte de las acciones del Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

“Este evento buscó generar conciencia sobre la importancia de la salud, pero también motivar a las mujeres y a sus familias a mantenerse activas físicamente. Es una manera de decir que moverse también salva vidas”, señaló Cepeda Licón.

Durante el evento, decenas de familias se dieron cita para participar en la jornada de activación, que incluyó música, baile y dinámicas recreativas.

Laura Hernández, una de las asistentes, expresó que este tipo de actividades ayudan a crear conciencia y promover la salud entre la población.

“Me pareció excelente que se hiciera este Bailotón Rosa. A veces no tenemos tiempo de hacer ejercicio, pero eventos como este nos animan a movernos y convivir en familia”, comentó.

Otro de los participantes, Jorge Martínez, destacó el crecimiento en la oferta deportiva del estado.

“He visto cómo se han abierto más espacios y horarios para entrenar. Mis hijos van a las escuelas de iniciación deportiva y les ha servido mucho, no solo para aprender, sino para hacer amigos y tener disciplina”, dijo.

Cepeda Licón mencionó que las escuelas de iniciación y especialización deportiva del INEDEC continúan funcionando durante todo el año en las diferentes unidades deportivas, donde niñas, niños y jóvenes pueden formarse en distintas disciplinas.

“Estas escuelas forman parte de nuestra estrategia permanente. Queremos que desde pequeños los niños conozcan el valor del deporte, del trabajo en equipo y del esfuerzo”, añadió.

El instituto reiteró su compromiso de seguir promoviendo actividades deportivas y recreativas en beneficio de las familias coahuilenses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

04_NLI_EN_TIEMPO_Y_FORMA_en_el_de_Deporte_de_NL_81f32c0ddc
Nuevo León impulsa deporte y se consolida como potencia nacional
ce27d502_856e_4edd_b2c2_4c48f68c6608_1f532ea3d4
Carrera Lobos 10K celebra 68 aniversario de la UA de C
a295698b_8d1d_47b7_8ff4_6336bb5df037_f7959f0c10
Supervisa Héctor García avance de obras en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T133738_260_543257622a
Arranca construcción del nuevo C4 Norte en Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T132943_373_3a048e6f75
Descartan participación de corporaciones: caso jóvenes de Allende
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T132205_383_6c3c25a04b
Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×