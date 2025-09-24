Coahuila refuerza seguridad e infraestructura social en La Laguna

Con una inversión conjunta de 390 millones de pesos, autoridades estatales y municipales dieron inicio al programa Obras Sociales a Pasos de Gigante en Torreón, que contempla trabajos de pavimentación, recarpeteo, drenaje, agua potable, electrificación e infraestructura educativa en colonias y ejidos del municipio.

Durante la jornada también se entregaron 50 patrullas, 600 uniformes y se puso en marcha la nueva Academia de la Policía Municipal, acciones que buscan reforzar las condiciones de seguridad en la región.

La entidad figura actualmente como el segundo estado más seguro del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE).

El plan de seguridad estatal prevé la construcción y rehabilitación de 15 cuarteles, la instalación de arcos de vigilancia en zonas limítrofes y la incorporación de cientos de cámaras de videovigilancia en todas las regiones.

La inversión total en este rubro al cierre de la administración alcanzaría los 20 mil millones de pesos.

En Torreón, las obras de recarpeteo ya iniciaron en diversas vialidades, con una primera etapa de 30 millones de pesos. Autoridades locales señalaron que estas acciones se suman a proyectos de infraestructura social en barrios y colonias que requieren atención urgente.

El Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional de La Laguna (Consede) sesionó en paralelo para dar seguimiento a acuerdos previos y revisar avances en temas de inversión, infraestructura y seguridad. Empresarios, representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la reunión.

