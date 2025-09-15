Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias

Las lluvias registradas desde la madrugada de este 15 de septiembre en Saltillo comenzaron a generar afectaciones, siendo una de las más notorias el derrumbe de una barda en una vivienda de adobe ubicada en la calle Cuauhtémoc 355, entre Pérez Treviño y Lerdo de Tejada, en la zona centro.

La antigua construcción no soportó la humedad acumulada y colapsó parcialmente sin que se reportaran personas lesionadas.

El derrumbe también provocó daños al barandal de la casa ubicada justo al frente, generando preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras el incidente.

Al parecer, el material de construcción ya se encontraba deteriorado y la lluvia solo aceleró su colapso, dejando los restos sobre la banqueta.

Elementos de Protección Civil y una unidad de la Policía Preventiva acudieron al lugar para asegurar el área y brindar apoyo.

Las autoridades mantienen vigilancia continua en la zona, especialmente en estructuras antiguas que podrían estar en riesgo por la persistencia de las lluvias.

