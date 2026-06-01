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Coahuila

Consiguen trabajo siete de cada diez egresados de UAdeC

Además, se informó que para el próximo ciclo escolar se espera el ingreso de alrededor de 6 mil nuevos estudiantes en la Unidad Saltillo.

  • 01
  • Junio
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila mantiene una alta tasa de inserción laboral entre sus egresados, ya que alrededor del 70 por ciento de los estudiantes que realizan prácticas profesionales o servicio social son contratados posteriormente por las empresas e instituciones donde colaboraron.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez, quien destacó que cada año la universidad registra entre 3 mil y 4 mil egresados de bachillerato, licenciatura e ingeniería, siendo las preparatorias y las facultades con mayor matrícula las que aportan el mayor número de graduados.
 
La funcionaria explicó que las prácticas profesionales y el servicio social permiten a los estudiantes adquirir experiencia antes de concluir sus estudios, lo que facilita su incorporación al mercado laboral.

Además, informó que para el próximo ciclo escolar se espera el ingreso de alrededor de 6 mil nuevos estudiantes en la Unidad Saltillo. Precisó que las segundas, terceras y hasta cuartas vueltas de admisión dependen de los espacios que quedan disponibles después de las inscripciones, por lo que algunos programas educativos de alta demanda pueden completar su cupo desde la primera etapa del proceso.


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