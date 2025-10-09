Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_10_09_185208_1bc27f5246
Coahuila

Contrasta discurso y realidad: Basura invade calles de Arteaga

Aunque la alcaldesa presume limpieza, en Arteaga se acumula basura en varios puntos, generando inconformidad entre los vecinos

  • 09
  • Octubre
    2025

Aunque la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, ha presumido públicamente que Arteaga es un municipio limpio y ejemplo en Coahuila, la realidad es muy distinta. 

En distintos puntos de la ciudad, montones de basura, bolsas rotas y restos de desperdicios se acumulan a plena vista, generando inconformidad entre los habitantes.

Colonias como El Cerrito, Bella Unión y parte del centro presentan un panorama poco favorable: contenedores desbordados, mal olor y calles descuidadas. 

Los vecinos aseguran que los camiones recolectores no cumplen con la frecuencia necesaria, lo que ha deteriorado la imagen del municipio.

Durante una entrevista en exclusiva con el equipo de El Horizonte Coahuila, la alcaldesa Ana Karen Sánchez se mostró visiblemente molesta al ser cuestionada sobre las condiciones de limpieza. 

Captura de pantalla 2025-10-09 185208.png

Posteriormente, se observó una camioneta particular enviada por el propio Ayuntamiento para recoger las bolsas de basura únicamente de las calles principales, mientras que en las colonias el problema permaneció igual.

Sánchez justificó la situación asegurando que los camiones recolectores pasan dos veces por semana, los días lunes y jueves; sin embargo, vecinos aseguran que el servicio es irregular y que, en ocasiones, tardan más de una semana en retirar los desechos.

Habitantes de diferentes sectores expresaron su molestia y preocupación por la falta de atención del municipio.

“Aquí en Bella Unión el camión pasa cuando quiere. Hay semanas que no vienen, y la basura se amontona. Los perros la riegan por toda la calle y el olor es insoportable”, comentó Patricia Martínez, vecina del sector.

“La alcaldesa dice que Arteaga es un municipio limpio, pero que venga a darse una vuelta por las colonias. No todo es el centro ni los lugares turísticos”, señaló José Luis Ramírez, residente de El Cerrito.

Captura de pantalla 2025-10-09 185202.png

“Nosotros tratamos de mantener limpio afuera de nuestras casas, pero si el servicio de recolección no funciona, no se puede. De nada sirve barrer si los botes están llenos desde hace días”, expresó Rosa Elia Vázquez, habitante de la zona norte del municipio.

A pesar del discurso oficial que busca proyectar una buena imagen, las calles de Arteaga muestran otra realidad: un municipio que batalla con la basura y una ciudadanía que exige acciones más firmes, permanentes y efectivas por parte de sus autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T093838_931_4a02ecf2e3
Por el medio ambiente de NL, trabajamos en tiempo y forma: García
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T161322_129_fe1f918363
Confirman caso de virus de boca, manos y pies en secundaria
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_25_55_PM_343d2061de
Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_23_45_PM_4f778218e6
Buscan mejorar condiciones laborales y seguridad social
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T141830_444_0b52b1bba2
Llegará Rodeo Saltillo del 17 al 19 de octubre con música y rodeo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
publicidad
×