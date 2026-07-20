Cueva La Pinta reabrirá con recorridos tras ataque vandálico

Recordó que el daño a monumentos arqueológicos es un delito que se persigue de oficio y puede alcanzar penas de dos a diez años de prisión

La Cueva La Pinta, uno de los sitios de arte rupestre más importantes de Cuatro Ciénegas, comenzará una nueva etapa enfocada en la conservación y el turismo cultural. Tras concluir los trabajos de restauración por el ataque vandálico que sufrió el año pasado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabaja en un proyecto para organizar visitas guiadas y acercar este patrimonio a la población.

El director del Centro INAH Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que ya existe coordinación con el propietario del predio, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas y operadores turísticos para diseñar recorridos que permitan disfrutar del sitio sin comprometer su conservación.

“La idea es que el patrimonio es de todos y todos lo tenemos que cuidar, pero además todos lo tenemos que disfrutar”, señaló el funcionario al explicar que también se desarrollarán talleres de sensibilización dirigidos a prestadores de servicios turísticos y cronistas para fortalecer la protección del patrimonio arqueológico.

Restauración concluyó al 100 por ciento

Aguilar Moreno confirmó que la restauración de la Cueva La Pinta quedó concluida al cien por ciento, gracias a una inversión superior a 2 millones de pesos proveniente del Seguro de Bienes Nacionales.

En los trabajos participaron siete restauradoras, dos supervisores y especialistas en arte rupestre provenientes de distintas regiones del país, quienes integraron uno de los equipos con mayor experiencia en la conservación de este tipo de vestigios arqueológicos.

Como resultado de las labores de limpieza y restauración, el equipo descubrió tres representaciones gráficas rupestres que permanecían ocultas, entre ellas dos figuras de chamanes que no habían sido documentadas anteriormente.

El ataque más grave contra patrimonio rupestre

El director del Centro INAH calificó el vandalismo contra la Cueva La Pinta como el ataque más grave registrado contra un sitio de patrimonio cultural en México, al considerar el nivel de destrucción provocado de manera intencional.

Precisó que, aunque el sitio ya fue restaurado, la carpeta de investigación permanece abierta y las autoridades continúan las indagatorias para identificar y sancionar a los responsables.

Recordó que el daño a monumentos arqueológicos es un delito que se persigue de oficio y puede alcanzar penas de dos a diez años de prisión, además de multas económicas contempladas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Patrimonio único en Coahuila

Francisco Aguilar Moreno destacó que solamente en el entorno de la Cueva La Pinta existen seis cuevas registradas, mientras que en Cuatro Ciénegas se tiene identificada una concentración de más de 12 abrigos rocosos con representaciones gráficas rupestres.

Explicó que algunas de estas manifestaciones tienen una antigüedad superior a 2,500 años, por lo que incluso anteceden a la construcción de varias de las principales pirámides prehispánicas de México.

Con el proyecto de visitas guiadas, el INAH busca que este patrimonio pueda ser conocido por la población y los visitantes, al tiempo que se fortalece la cultura de conservación para evitar que un hecho como el ocurrido en la Cueva La Pinta vuelva a repetirse.