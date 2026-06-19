Detienen disputas de activos avance de subasta de AHMSA

Héctor Manuel Garza advirtió que la subasta de AHMSA no podrá avanzar mientras persistan disputas judiciales sobre la propiedad de activos y fideicomisos

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La realización de una eventual subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) permanece condicionada a la resolución de diversos procedimientos judiciales relacionados con la propiedad de activos de la siderúrgica, aseguró el abogado experto en concursos mercantiles Héctor Manuel Garza Martínez, quien consideró prematuro hablar de fechas o bases definitivas mientras existan bienes cuya pertenencia sigue en discusión.

El especialista explicó que el recurso de revocación presentado recientemente dentro del concurso mercantil fue promovido por una parte que cuenta con facultades legales para intervenir en el procedimiento.

Precisó que el abogado que interpuso la acción representa al Tesoro de México, por lo que posee la personalidad jurídica necesaria para comparecer ante el juzgado y ejercer los derechos que correspondan.

Garza Martínez señaló que la atención principal no debe centrarse en la impugnación presentada, sino en los incidentes que continúan pendientes de resolución y que podrían modificar significativamente el patrimonio sujeto a venta dentro del concurso mercantil.

De acuerdo con su análisis, actualmente sigue sin definirse el destino de diversos activos relacionados con fideicomisos constituidos como garantía de financiamientos otorgados a la empresa en años anteriores. Esta situación, afirmó, impide conocer con precisión el volumen real de bienes que integran la masa concursal.

Indicó que, una vez que el juzgado determine si esos activos permanecen dentro de AHMSA o pertenecen a terceros, será posible establecer con mayor certeza el valor patrimonial de la compañía y avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.

El avalúo podría modificarse si salen activos de la masa concursal

El abogado advirtió que una eventual exclusión de bienes relevantes tendría repercusiones directas sobre el avalúo de la siderúrgica.

Explicó que si una parte importante de los activos deja de formar parte de la empresa, el valor estimado para una futura venta cambiaría de manera considerable.

Por ello, consideró que antes de elaborar las reglas de una subasta es indispensable resolver las controversias existentes sobre la titularidad de los bienes reclamados por diversos actores involucrados en el concurso mercantil.

Recordó que algunas de las disputas están relacionadas con fideicomisos creados tras operaciones financieras realizadas para solventar compromisos derivados de procesos anteriores de suspensión de pagos de la compañía.

En ese sentido, sostuvo que el juzgado debería concentrarse primero en resolver esos expedientes antes de avanzar hacia la definición de mecanismos para una eventual venta judicial de los activos.

Garza Martínez agregó que, además de los asuntos vinculados a los fideicomisos, existen otros planteamientos legales promovidos por distintos interesados que también requieren una determinación judicial antes de fijar una ruta definitiva para el concurso.

Señala influencia del entorno político en el proceso

Durante la entrevista, el especialista consideró que la situación de AHMSA se desarrolla en un entorno marcado por la presión social derivada de los adeudos que enfrentan miles de trabajadores y extrabajadores de la empresa.

A su juicio, la necesidad de ofrecer respuestas a los sectores afectados ha generado un ambiente donde los temas jurídicos frecuentemente se mezclan con factores políticos, situación que puede provocar expectativas adelantadas respecto a decisiones que aún dependen de resoluciones judiciales.

Manifestó que algunas acciones recientes podrían estar orientadas a generar señales de avance mientras continúan desahogándose los asuntos que verdaderamente determinarán el futuro de la siderúrgica dentro del concurso mercantil.

Finalmente, expresó que las próximas decisiones del juzgado serán fundamentales para definir el rumbo del procedimiento, especialmente aquellas relacionadas con la separación de bienes y la situación de los fideicomisos que permanecen bajo análisis, aspectos que deberán quedar completamente esclarecidos antes de que pueda concretarse una subasta de los activos de AHMSA.