Disminuye asistencia a días de finalizar el ciclo escolar

En distintos planteles de Coahuila, maestros y directivos reportan que el ausentismo escolar ha aumentado conforme se acerca el periodo vacacional de verano

A quince días de que concluya oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, la actividad en las escuelas primarias y secundarias de Coahuila ha comenzado a disminuir de manera considerable, reflejándose en una menor asistencia de alumnos y en el cierre gradual de las actividades académicas.

En distintos planteles de la entidad, maestros y directivos reportan que el ausentismo escolar ha aumentado conforme se acerca el periodo vacacional de verano, ya que muchas familias optan por adelantar sus vacaciones o consideran que las evaluaciones y contenidos del ciclo ya concluyeron.

Como parte de la recta final del calendario escolar, este viernes los docentes participarán en la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los estudiantes de educación básica.

Además, varias escuelas tienen programadas para el próximo lunes las ceremonias de cambio de escolta, una actividad tradicional en la que los alumnos de grados inferiores reciben la responsabilidad de portar el lábaro patrio durante el siguiente ciclo escolar.

En tanto, numerosos planteles realizarán el martes sus festivales y ceremonias de fin de cursos, eventos con los que prácticamente darán por concluidas las actividades presenciales para la mayoría de los estudiantes, aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública establece que el ciclo escolar 2025-2026 finalizará el próximo 15 de julio.

Durante los días restantes, las escuelas continuarán con la entrega de documentación, cierre de evaluaciones, actividades administrativas y preparación de boletas, además de concluir los procesos de organización para el siguiente ciclo escolar.

Autoridades educativas han reiterado el llamado a los padres de familia para que los alumnos continúen asistiendo a clases hasta el último día marcado por el calendario oficial, ya que aún se desarrollan actividades formativas y administrativas importantes para el cierre del ciclo.