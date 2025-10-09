Cerrar X
Coahuila

Entregarán primeros recursos federales a ganaderos

De acuerdo con el titular de Desarrollo Rural de Coahuila, se entregarán alrededor de 650 millones de pesos para al menos tres rubros

  • 09
  • Octubre
    2025

Este viernes en Ciudad Acuña se entregarán los primeros recursos del Programa Integran de Producción de Carne de Alta Calidad, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su última visita a la entidad.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural del estado, dijo que se entregarán recursos por 650 millones de pesos.

Dijo que estos recursos están destinados a tres rubros: el fortalecimiento de la infraestructura para el procesamiento de la carne como rastros y empacadoras, la mejora genética y financiamiento para engorda del ganado de pequeños productores.

En este último renglón, se estarán entregando casi 400 millones de pesos, dijo Montemayor Garza.

Sheinbaum Pardo anunció el pasado 7 de septiembre, durante el informe que rindió en Saltillo, una inversión de cerca de 650 millones de pesos para el Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, el cual consiste en la entrega de créditos para engorda con bajas tasas de interés, y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.


