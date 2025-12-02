Cerrar X
bisontes_cuatro_cienegas_78b508c1bc
Coahuila

Establecen nueva manada de bisontes en pastizales de Coahuila

Organismos anunciaron la llegada exitosa de 44 bisontes a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 'El Santuario'

  • 02
  • Diciembre
    2025

Después de 160 años de haber desaparecido de la región, una manada de 44 bisontes americanos fue reintroducida el pasado miercoles 26 de noviembre en la Reserva Ecológica El Santuario, en Cuatro Ciénegas, marcando el retorno de una especie clave para el equilibrio ambiental del valle.

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Cuenca Los Ojos, A.C. (CLO), la Fundación Pro Cuatrociénegas y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), anunciaron la llegada exitosa de los bisontes a la reserva, ubicada en Coahuila.

Los ejemplares provienen del Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua.

Este traslado marca un paso fundamental para la conservación en México al ampliar la distribución del bisonte americano y fortalecer la restauración de los pastizales del desierto chihuahuense.

El bisonte es una especie clave para la regeneración de estos ecosistemas: mejora la estructura del suelo, favorece la vegetación nativa y resiste mejor las sequías que el ganado vacuno.

bisontes-coahuila.jpg

La conformación de esta nueva población forma parte de una estrategia integral basada en cuatro líneas de acción:

- Fortalecer el marco normativo y avanzar en el cambio de categoría del bisonte a "protección especial".

- Realizar un manejo poblacional integral que incluya el arreo, el registro y la selección de individuos para establecer nuevas manadas.

- Regular el crecimiento poblacional mediante una tasa de aprovechamiento que permita reducir la presión sobre los pastizales y mantener una estructura saludable del hato.

- Donar ejemplares a ranchos con condiciones adecuadas para promover la expansión de la especie hacia nuevos territorios.

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, destacó que “la expansión del bisonte demuestra el valor de las alianzas entre instituciones públicas, organizaciones civiles y comunidades".

Por su parte, el director de Fundación Pro Cuatrociénegas, Gerardo Ruiz Smith, celebró la llegada de esta nueva familia de bisontes: “La Fundación Pro Cuatrociénegas, abre las puertas de la Reserva El Santuario para recibir esta manada, la cual contará con las condiciones ideales para seguir expandiendo la población de bisonte en el norte de México y regenerando ecosistemas".

Este hecho amplía la distribución del bisonte en México, ofreciendo certidumbre técnica y regulatoria.

Esto permitirá que más propietarios se interesen por recibir manadas de conservación y, con ello, restablecer la presencia del bisonte en el norte del país mediante esfuerzos duraderos. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_28_at_1_29_52_PM_5c5b017c49
Celebra Tamaulipas el Día Internacional del Jaguar
th_bfa9b73e8a
Nuevo León restaura patrimonio rumbo al Mundial 2026
inter_ministro_tama_potaka_nueva_zelanda_ba520e585e
Nueva Zelanda eliminará a todos los gatos salvajes para 2050
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_Flores_c3a8c527c5
Destaca Miguel Flores, cobertura universal de salud en NL
gfjfgj_81277a6cee
Lleva Jesús Nava posadas a colonias de Santa Catarina
elton_john_el_diablo_viste_de_prada_467210f388
Elton John revela que casi ha perdido la vista por completo
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×