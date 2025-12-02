Establecen nueva manada de bisontes en pastizales de Coahuila

Después de 160 años de haber desaparecido de la región, una manada de 44 bisontes americanos fue reintroducida el pasado miercoles 26 de noviembre en la Reserva Ecológica El Santuario, en Cuatro Ciénegas, marcando el retorno de una especie clave para el equilibrio ambiental del valle.

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Cuenca Los Ojos, A.C. (CLO), la Fundación Pro Cuatrociénegas y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), anunciaron la llegada exitosa de los bisontes a la reserva, ubicada en Coahuila.

Los ejemplares provienen del Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua.

Este traslado marca un paso fundamental para la conservación en México al ampliar la distribución del bisonte americano y fortalecer la restauración de los pastizales del desierto chihuahuense.

El bisonte es una especie clave para la regeneración de estos ecosistemas: mejora la estructura del suelo, favorece la vegetación nativa y resiste mejor las sequías que el ganado vacuno.

La conformación de esta nueva población forma parte de una estrategia integral basada en cuatro líneas de acción:

- Fortalecer el marco normativo y avanzar en el cambio de categoría del bisonte a "protección especial".

- Realizar un manejo poblacional integral que incluya el arreo, el registro y la selección de individuos para establecer nuevas manadas.

- Regular el crecimiento poblacional mediante una tasa de aprovechamiento que permita reducir la presión sobre los pastizales y mantener una estructura saludable del hato.

- Donar ejemplares a ranchos con condiciones adecuadas para promover la expansión de la especie hacia nuevos territorios.

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, destacó que “la expansión del bisonte demuestra el valor de las alianzas entre instituciones públicas, organizaciones civiles y comunidades".

Por su parte, el director de Fundación Pro Cuatrociénegas, Gerardo Ruiz Smith, celebró la llegada de esta nueva familia de bisontes: “La Fundación Pro Cuatrociénegas, abre las puertas de la Reserva El Santuario para recibir esta manada, la cual contará con las condiciones ideales para seguir expandiendo la población de bisonte en el norte de México y regenerando ecosistemas".

Este hecho amplía la distribución del bisonte en México, ofreciendo certidumbre técnica y regulatoria.

Esto permitirá que más propietarios se interesen por recibir manadas de conservación y, con ello, restablecer la presencia del bisonte en el norte del país mediante esfuerzos duraderos.

