Coahuila

Exhortan inspeccionar seguridad en comercios del estado

La diputada Olivia Martínez Leyva presentó un punto de acuerdo para las direcciones de PC supervisen las salidas de emergencia de los establecimientos

  • 24
  • Noviembre
    2025

La diputada Olivia Martínez Leyva presentó un punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a los 38 municipios del Estado, para que a través de sus direcciones o áreas de Protección Civil, realicen, o en su caso, refuercen y fortalezcan las supervisiones e inspecciones de salidas de emergencia y equipo de protección contra siniestros, dentro de establecimientos comerciales, sociales y de esparcimiento. 

El punto de acuerdo, el cual fue aprobado en sesión del Congreso del Estado, señala que se busca prevenir tragedias, salvaguardar la vida y la integridad de la población, y fortalecer la cultura de la prevención y la responsabilidad institucional en el estado, por ello es indispensable la supervisión rigurosa de la infraestructura, las salidas de emergencia y los equipos de protección contra siniestros en establecimientos comerciales, sociales y de esparcimiento. 

La diputada mencionó que en Coahuila existe una amplia red de establecimientos comerciales, como los “malls” chinos, y otros de reuniones sociales y de esparcimiento, que cuentan con alta afluencia de personas, lo que exige una vigilancia constante y rigurosa para prevenir situaciones como la tragedia ocurrida en un establecimiento comercial de Hermosillo, Sonora, el 1 de noviembre donde murieron 24 personas.


