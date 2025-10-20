Cerrar X
Coahuila

Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres

El saldo de estos dos ataques fue de dos militares y dos elementos estatales heridos, mientras que el jueves se logró abatir a uno de los atacantes

  • 20
  • Octubre
    2025

La fiscalía general del Estado identificó a los sujetos que durante la última semana perpetraron ataques en contra de personal militar y a elementos de la Policía Estatal, y anunció que hay cinco personas detenidas por estos hechos.

Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, dijo que entre los detenidos figuran tres hombres y dos mujeres, quienes fueron detenidos en las brechas y carreteras que convergen en la zona limítrofe de Coahuila y Nuevo León, y quienes habrían atacado en dos hechos distintos a una patrulla de militares el jueves pasado, y a una unidad de la Policía Estatal el sábado por la madrugada.

El saldo de estos dos ataques fue de dos militares y dos elementos estatales heridos, mientras que el jueves se logró abatir a uno de los atacantes.

coahuila-eh.jpg

Luego de estos operativos, las fuerzas de seguridad estatales y federales montaron un operativo de vigilancia y búsqueda, logrando detener a dos mujeres identificadas como Ashley “N” y Perla “N”, quienes serán procesadas por posesión de narcóticos y delitos en contra de las funciones de seguridad.

También se logró detener a tres personas del sexo masculino, uno de ellos al momento de su detención tenía en su poder un arma larga y una granada de fragmentación, por lo que será puesto a disposición de la autoridad federal.

Los otros dos serán puestos a disposición también por posesión de narcóticos y delitos contra funciones de seguridad. Las penalidades por estos delitos, dijo Fernández Montañez, van de tres a seis años de prisión. 

coahuila-eh (1).jpg

De acuerdo con las indagatorias, se identificó a la misma camioneta pick up como el vehículo en que se transportaban los delincuentes durante los ataques del jueves y del sábado.

“Algunas de estas personas han sido detenidas en caminos rurales, y otros en carreteras oficiales como parte del mismo despliegue operativo. En Coahuila estamos coordinados y estamos de la mano, aquí están conmigo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública”.


