Incendios recurrentes en casas abandonadas preocupan a Saltillo

Un nuevo incendio en una casa abandonada de la calle 11, en la colonia Mirasierra, ha vuelto a poner en alerta a las autoridades y vecinos, quienes insisten en la necesidad de una solución definitiva ante los recurrentes siniestros en inmuebles deshabitados. Esta es la quinta ocasión en que malvivientes provocan un incendio en esta vivienda, la cual se utiliza como refugio y para acumular basura.

Afortunadamente, en este siniestro no se registraron personas lesionadas, aunque el capitán de bomberos, Agustín Díaz, alertó sobre los peligros que implica la situación. "Aunque en esta ocasión no hubo víctimas, no es la primera vez que esto ocurre, y nos preocupa que en un futuro el saldo pueda ser más grave", comentó Díaz.

El problema de las viviendas abandonadas se ha convertido en una preocupación creciente en diversas colonias de Saltillo, ya que estas propiedades se transforman en focos de infección y en puntos de concentración para actividades ilícitas. Además, la acumulación de basura aumenta el riesgo de incendios, lo que pone en peligro la seguridad de los habitantes cercanos.

Los vecinos de Mirasierra han expresado su preocupación y piden una acción más contundente para erradicar este problema. "Es urgente que se tomen medidas para evitar que esto siga sucediendo. No podemos seguir viviendo con este miedo constante", señaló un residente de la zona.

El problema no se limita a la colonia Mirasierra. Diversas áreas de la ciudad enfrentan situaciones similares con inmuebles abandonados, que se convierten en puntos de riesgo tanto para la seguridad como para la salud pública. Las autoridades han señalado la necesidad de una mayor vigilancia y la colaboración de la ciudadanía para reportar estos espacios, con el fin de que los propietarios sean obligados a mantenerlos en condiciones adecuadas o, en su defecto, sean reorientados para un uso social o comunitario.

La repetición de estos incendios subraya la urgencia de tomar medidas más efectivas para proteger a la comunidad de los peligros que suponen las viviendas deshabitadas.

Comentarios