Coahuila

Inician clases en Ramos Arizpe con Ruta Estudiantil gratuita

Ramos Arizpe inició ciclo escolar 2025-2026 en la primaria Eufrasio Sandoval, con la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos

  • 01
  • Septiembre
    2025

La primaria Eufrasio Sandoval, que este año celebra su 60 aniversario, fue sede del arranque oficial del ciclo escolar 2025–2026 en Ramos Arizpe. Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, quienes encabezaron la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, acompañado del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y autoridades educativas, quienes destacaron que estas acciones contribuyen a aliviar la economía de las familias y a reforzar la permanencia escolar.

Además de la entrega de materiales, el Ayuntamiento implementó operativos viales en distintos planteles, entre ellos la secundaria 82, la primaria Benito Juárez y la María del Refugio Zertuche de Padilla, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes y padres de familia durante el regreso a clases.

Como parte de los apoyos en movilidad, el Municipio puso en marcha la Ruta Estudiantil gratuita, que permitirá a los alumnos trasladarse de manera segura a sus escuelas sin costo, generando un ahorro directo para las familias.

En la ceremonia también participó el estudiante Héctor Fabián Cárdenas Basaldúa, quien dio un mensaje de bienvenida a sus compañeros en representación del alumnado.


