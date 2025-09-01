Inician clases en Ramos Arizpe con Ruta Estudiantil gratuita

La primaria Eufrasio Sandoval, que este año celebra su 60 aniversario, fue sede del arranque oficial del ciclo escolar 2025–2026 en Ramos Arizpe. Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, quienes encabezaron la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, acompañado del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y autoridades educativas, quienes destacaron que estas acciones contribuyen a aliviar la economía de las familias y a reforzar la permanencia escolar.

Además de la entrega de materiales, el Ayuntamiento implementó operativos viales en distintos planteles, entre ellos la secundaria 82, la primaria Benito Juárez y la María del Refugio Zertuche de Padilla, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes y padres de familia durante el regreso a clases.

Como parte de los apoyos en movilidad, el Municipio puso en marcha la Ruta Estudiantil gratuita, que permitirá a los alumnos trasladarse de manera segura a sus escuelas sin costo, generando un ahorro directo para las familias.

En la ceremonia también participó el estudiante Héctor Fabián Cárdenas Basaldúa, quien dio un mensaje de bienvenida a sus compañeros en representación del alumnado.

