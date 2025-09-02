Cerrar X
Coahuila

Instan a verificar certificados de cirujanos plásticos

Beatriz Fraustro llamó a las autoridades del sector salud a comprobar que los médicos cuenten con los permisos necesarios para ejercer

  • 02
  • Septiembre
    2025

La diputada local por el PRD en Coahuila exhortó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a las autoridades de salud de las entidades federativas a reforzar de manera urgente los mecanismos de verificación y clausura contra clínicas que practiquen procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de carácter estético o cosmético sin contar con la debida certificación profesional y sanitaria. 

Además, se debe revisar que las personas encargadas de realizar operaciones estéticas cuenten con los debidos estudios profesionales que los certifiquen como cirujanos plásticos. 

En entrevista, señaló que la proliferación de clínicas clandestinas y personal no acreditado representa un riesgo real y creciente para la vida y la salud de los mexicanos. 

Esta iniciativa, dijo, nace del reciente caso registrado en Nuevo León, donde una joven perdió la vida y, al igual que ella, otras más han muerto o sufrido daños físicos por una mala práctica.


