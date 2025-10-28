'Latiendo con Amor' logra operaciones de corazón a cinco niños

El programa “Latiendo con Amor” resultó todo un éxito, al lograr que cinco niños fueran sometidos con éxito a cirugías de corazón, gracias al esfuerzo conjunto de diversas instituciones, asociaciones civiles y ciudadanos que se sumaron a esta noble causa.

De acuerdo con los organizadores, los menores fueron intervenidos de manera exitosa y actualmente ya se encuentran en sus hogares en proceso de recuperación, con un pronóstico favorable que les permitirá continuar con sus actividades cotidianas y mejorar significativamente su calidad de vida.

Las instituciones participantes destacaron la importancia de este tipo de programas que priorizan la salud infantil y promueven la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil.

“Nos llena de alegría saber que estos niños hoy tienen una nueva oportunidad de vivir plenamente. Este resultado es gracias a la unión y generosidad de tantas personas que confiaron en la causa”, señalaron representantes del programa.

Familiares de los beneficiarios expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y reconocieron el trabajo del personal médico, voluntarios y donadores que hicieron posible las operaciones.

“Ver a mi hijo sonreír otra vez no tiene precio. Gracias a todos los que ayudaron, hoy tenemos esperanza y un futuro diferente”, comentó la madre de uno de los pequeños operados.

El programa “Latiendo con Amor” continuará promoviendo campañas médicas y actividades de recaudación para apoyar a más niñas y niños que requieren atención especializada en cardiología, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la niñez coahuilense.

